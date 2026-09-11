Verónica Trujillo se ha consolidado como una de las periodistas independientes más reconocidas de Zacatecas gracias a su trayectoria en radio, televisión y plataformas digitales.

Originaria de Fresnillo, ha desarrollado una carrera marcada por el ejercicio crítico del periodismo y la cobertura de temas de interés público en Zacatecas.

Además de su labor informativa, ha denunciado actos de intimidación y la difusión de datos personales, situación que la llevó a solicitar medidas de protección.

Actualmente Verónica Trujillo dirige su propio espacio informativo, desde donde aborda sucesos locales, nacionales e internacionales.

¿Quién es Verónica Trujillo? Periodista mexicana (Redes sociales)

¿Quién es Verónica Trujillo?

Verónica Trujillo Jiménez es una reconocida periodista independiente, corresponsal nacional y comunicadora mexicana originaria de Fresnillo y basada en el estado de Zacatecas.

En diversas ocasiones, Verónica Trujillo denunció haber sido blanco de intimidación y de la exposición pública de sus datos personales y familiares, por lo que solicitó mecanismos de protección.

¿Qué edad tiene Verónica Trujillo?

Verónica Trujillo tiene 45 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Verónica Trujillo?

Dado que Verónica Trujillo nació el 9 de julio de 1981, su signo zodiacal es Cáncer.

¿Verónica Trujillo está casada?

Verónica Trujillo estuvo casada con Emmanuel Enríquez, quien falleció en marzo de 2025.

¿Verónica Trujillo tiene hijos?

Verónica Trujillo es madre de dos hijas, a quienes describe frecuentemente como el motor de su vida.

¿Qué estudió Verónica Trujillo?

De acuerdo con la información, Verónica Trujillo estudió la carrera de Mercadotecnia, siendo parte de la primera generación de su facultad. Profundizó su formación en locución y medios.

¿Cuál es la trayectoria de Verónica Trujillo?

Verónica Trujillo comenzó su carrera en los medios a los 21 años de edad, al salir de su natal Fresnillo. Trabajó en Ciudad de México explorando oportunidades en empresas como Televisa y TV Azteca.

¿Quién es Verónica Trujillo? Periodista mexicana (Redes sociales)

Ha laborado como locutora y conductora en plataformas de radio y televisión, y se ha consolidado como una de las voces periodísticas más críticas e influyentes del estado de Zacatecas.

En 2018, dejó temporalmente el periodismo para convertirse en candidata a diputada local por el Distrito 2 de Zacatecas, impulsada por el PAN dentro de la alianza Por México al Frente.

Posteriormente, Verónica Trujillo retomó su actividad periodística y fundó “Las Noticias con Vero Trujillo”, un programa dedicado a las noticias de Zacatecas, México y el mundo.

Verónica Trujillo acusa al gobierno de Zacatecas de exponer sus datos personales

Tras la publicación de la lista de periodistas y activistas de Zacatecas, Verónica Trujillo denunció que el documento expuso su información confidencial, así como los de periodistas críticos, activistas y madres buscadoras.

Verónica Trujillo señaló que la elaboración de estos expedientes se intensificó tras un evento oficial el 27 de agosto de 2024, cuando una madre buscadora encaró al gobernador David Monreal en un evento público.

El documento incluía anotaciones sobre si los periodistas o activistas recibían apoyos del gobierno; en el caso de Trujillo, la ficha indicaba “Sin acuerdo, el gobierno no busca arreglarlo”

La periodista reafirmó que no tiene ni aceptará arreglos o financiamientos oficiales para silenciar su labor independiente. Reveló que ya inició procedimientos legales formales por la divulgación de sus datos.