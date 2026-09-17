Chiquibaby se ha consolidado como una de las comunicadoras hispanas más reconocidas en Estados Unidos gracias a una trayectoria que combina radio, televisión y periodismo de espectáculos.
Nacida como Stephanie Himonidis Sedano, la conductora ha construido una carrera de más de dos décadas en importantes cadenas de comunicación, desde sus inicios en México hasta su paso por Telemundo y Univisión.
Su historia profesional la ha convertido en una figura influyente dentro del entretenimiento latino.
¿Quién es Stephanie Himonidis Sedano? Chiquibaby, conductora de televisión
Stephanie Himonidis Sedano, en medios de comunicación, es conocida como Chiquibaby, sobrenombre que solía utilizar en sus inicios en radio.
Es mexicana por parte de madre y griega por parte de padre.
Se desempeña como locutora, reportera con enfoque en espectáculos, modelo y conductora de televisión mexicana.
¿Qué edad tiene Stephanie Himonidis Sedano? Chiquibaby, conductora de televisión
Stephanie Himonidis Sedano nació el 13 de enero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Tiene 45 años.
¿Quién es el esposo de Stephanie Himonidis Sedano?
Desde 2014, Stephanie Himonidis Sedano está casada con el ejecutivo de medios y empresario, Gerardo López.
¿Qué signo zodiacal es Stephanie Himonidis Sedano?
Stephanie Himonidis Sedano nació bajo el signo zodiacal de Capricornio.
¿Cuántos hijos tiene Stephanie Himonidis Sedano? Chiquibaby, conductora de televisión
Stephanie Himonidis Sedano y Gerardo López tienen una hija en común llamada Capri Blu López Himonidis, de 5 años.
¿Qué estudió Stephanie Himonidis Sedano? Chiquibaby, conductora de televisión
Stephanie Himonidis Sedano tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
¿En qué ha trabajado Stephanie Himonidis Sedano? Chiquibaby, conductora de televisión
Stephanie Himonidis Sedano comenzó haciendo prácticas profesionales en Televisa Guadalajara. En esa época prestó su voz a la estación de radio Súper Estéreo.
En 2001 se mudó a Estados Unidos. Ese año trabajó en radio para la cadena CBS.
Entre 2019 y 2022, formó parte de las filas de Telemundo como copresentadora del matutino Un nuevo día (Hoy día).
Es productora ejecutiva y conductora de su propio show radial sindicado, “El show de Chiquibaby”, transmitido en decenas de ciudades en Estados Unidos.
A mediados de julio de 2023 se unió al programa de Univisión, Siéntense quién pueda.
Ha participado en campañas publicitarias en Estados Unidos y Latinoamérica, de firmas como:
- Universal Estudios
- Disney
- Verizon Wireless
- Metro PCS
- Jumex
- Barcel
- Ford
- Pros Kia
- Toyota
- Proctor and Gamble
- Post
- Bansefi
- Mahatma
- State Farm