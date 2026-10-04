Pachuca vs Toluca se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Pachuca 3-1 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Pachuca 3-1 Toluca.
Pachuca vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Toluca, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Andrea Pereira y Alexandra Martínez
- Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia y Berenice Ibarra
- Delanteras: Aline Gomes, Chinwendu Ihezuo y Charlyn Corral
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Yaneisy Rodríguez y Liliana Fernández
- Mediocampistas: Cinthya Peraza, Amandine Henry, Casandra Cuevas y Faustine Robert
- Delanteras: Eva Jakobsson y Eugenie Le Sommer
Pachuca vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA
Pachuca vs Toluca se miden a partir de las 19:06 horas el domingo 4 de octubre en la cancha de las laguneras.
El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: Pachuca vs Toluca
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 4 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One y Tubi