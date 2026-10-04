Pachuca vs Toluca se miden en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-1 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Pachuca 3-1 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Pachuca 3-1 Toluca.

Pachuca vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Toluca, en la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Andrea Pereira y Alexandra Martínez

Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia y Berenice Ibarra

Delanteras: Aline Gomes, Chinwendu Ihezuo y Charlyn Corral

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Yaneisy Rodríguez y Liliana Fernández

Mediocampistas: Cinthya Peraza, Amandine Henry, Casandra Cuevas y Faustine Robert

Delanteras: Eva Jakobsson y Eugenie Le Sommer

Pachuca vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Toluca se miden a partir de las 19:06 horas el domingo 4 de octubre en la cancha de las laguneras.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.