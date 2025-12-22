Turbulence es una drag queen vinculada directamente con la Burrita Burrona y a quien se le está inmiscuyendo en el fin del icónico personaje viral.

Pero ¿qué más se sabe sobre ella? Acá te lo contamos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

La Burrita Burrona habría llegado a su fin por Turbulence

¿Quién es Turbulence?

Erick Alejandro Martínez Martínez, mejor conocido como Turbulence Queen, es una drag queen que se hizo famosa por su show junto a la Burrita Burrona.

De lo que se sabe sobre Turbulence es que es de Guadalupe, en Nuevo León y cuenta con una trayectoria artística de 10 años en la escena LGBT en México, así como la producción de shows.

Turbulence, drag queen. (Facebook/turbu.queen)

La carrera artística de Turbulence comenzó como animador de show infantiles, además creó su propio show de botargas donde él era conductor.

Turbulence es un productor artístico desempeñándose en varias áreas:

Pirotecnia

Coreógrafo para fiestas

Shows para adultos de comedia

Strippers

Show travesti

Asimismo, Turbulence es instructor de CrossFit, además de modelo.

El crear a Turbulence nació del concurso en Nuevo León, la Gala Drag Queen en 2012 donde ganó el primer lugar. A partir de ahí, comenzó a tener renombre en el mundo drag queen.

Turbulence también es “creativo” de los personajes que se muestran en sus shows como la Burrita Burrona.

¿Qué edad tiene Turbulence?

Turbulence tiene 36 años de edad, pues nació el 27 de octubre de 1989.

Turbulence, drag queen. (Facebook/turbu.queen)

¿Quién es el esposo de Turbulence?

Turbulence no tiene esposo y se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Turbulence?

Turbulence es del signo zodiacal de Escorpio pues nació el 27 de octubre.

¿Cuántos hijos tiene Turbulence?

Turbulence no tiene hijos.

Turbulence, drag queen. (Facebook/turbu.queen)

¿Qué estudió Turbulence?

Se desconoce el grado de estudios de Turbulence, pero dentro de sus certificaciones tiene:

Instructor Insanity CrossFit y baile Zumba

¿En qué ha trabajado Turbulence?

Estos son algunos de los trabajos que Turbulence ha tenido:

Instructor en Vida con Energía

Reportero en Vida y Estilo

Modelo en comerciales en Monterrey

Bailarín en centro nocturno

Concursante en Gala Drag Queen

Concursante en Toma mi dinero

Conductor de Drag Xperience

Conductor en Japi Drag Race

Turbulence, drag queen. (Facebook/turbu.queen)

Turbulence también es cantante, composiciones que muestra en sus shows.

Asimismo, Turbulence es creador de contenido y productor de programas artísticos.

La Burrita Burrona habría llegado a su fin por Turbulence

El nombre de Turbulence ha vuelto a llamar la atención luego de que Momo Guzmán anunció que deja el personaje de la Burrita Burrona, mismo que creó con Erick Martínez.

En el último show de navidad en la CDMX de Turbulence con la Burrita Burrona, Momo Guzmán compartió que empezará un nuevo camino dejando a la icónica botarga.

Ante ello, Turbulence pidió una ovación para Momo Guzmán, pero no añadió más pese a ser cercanas.

Debido a la incertidumbre que ha dejado el que la Burrita Burrona desaparezca pese al éxito que ha tenido con Turbulence, los rumores apuntan a un distanciamiento entre ambas lo que habría llevado al fin de la mascotidrag siendo la drag queen dueña de la botarga.

Ante los rumores, Momo Guzmán ha pedido no dirigir hate a ninguno de los dos lados. Mientras que Turbulence ha guardado el silencio sobre el fin de la Burrita Burrona.