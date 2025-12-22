Momo Guzmán, la persona que da vida a la icónica Burrita Burrona, dio a conocer que se retira para crear una “nueva historia”, pero ¿quién es él?

Para muchos la persona detrás de la Burrita Burrona se mantenía en anonimato, pero ahora se sabe que su nombre es Momo Guzmán de quien te compartimos los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Momo Guzmán se despide del personaje de la Burrita Burrona

¿Quién es Momo Guzmán?

Héctor Iván Guzmán Cruz, o bien, Momo Guzmán, es la persona que daba vida a la Burrita Burrona.

De lo poco que se sabe de Momo Guzmán es que es de Monterrey, Nuevo León, así como su colega Turbulence con quien hizo el show de la Burrita Burrona.

Momo Guzmán, creador de contenido quien hace a la Burrita Burrona. (Instagram/momoguzmann)

Según lo dicho por él mismo, desde pequeño siempre le gustó hacer reír a la gente y buscaba la manera de crear máscaras para dar shows.

¿Qué edad tiene Momo Guzmán?

Momo Guzmán tiene 34 años de edad, pues nació un 26 de junio de 1991.

¿Quién es el esposo de Momo Guzmán?

Momo Guzmán no tiene esposo, pero sí pareja, aunque se desconoce su identidad.

Momo Guzmán, creador de contenido quien hace a la Burrita Burrona. (TikTok/@momoguzmann)

¿Qué signo zodiacal es Momo Guzmán?

Momo Guzmán es del signo zodiacal de Cáncer, pues nació el 26 de junio.

¿Cuántos hijos tiene Momo Guzmán?

Momo Guzmán no tiene hijos.

¿Qué estudió Momo Guzmán?

Se desconoce el nivel de estudios de Momo Guzmán, pero se sabe que trabaja como diseñador gráfico y manejo de redes sociales.

Momo Guzmán, creador de contenido quien hace a la Burrita Burrona. (Instagram/momoguzmann)

¿En qué ha trabajado Momo Guzmán?

Momo Guzmán ha tenido varios trabajos, entre ellos él mismo dice que han sido:

Diseñador gráfico

Fotógrafo

Community manager

Sin embargo, Momo Guzmán también es actualmente creador de contenido y se sabe es el creativo de varios personaje como la Burrita Burrona.

Anteriormente, trabajó en La casita de las muñecas de Elizabeth Zúñiga, un show infantil con programa de televisión.

Momo Guzmán también participó en Ñeka por un día. Además de que laboró en Corporativo Libra.

Momo Guzmán, creador de contenido quien hace a la Burrita Burrona. (Instagram/momoguzmann)

Momo Guzmán se despide del personaje de la Burrita Burrona

Momo Guzmán, la persona detrás de la Burrita Burrona, se despide de su icónico personaje que hace junto a Turbulence.

En el último show de navidad que dio en la CDMX junto a Turbulence, fue que Momo Guzmán compartió que deja el personaje de la Burrita Burrona para “crear nuevas historias”.

Agradeciendo a sus fans fue que Momo Guzmán compartió entre lágrimas la dicha de haber construido a la Burrita Burrona cuando era un sueño que tenía desde niño.

Sin ahondar en los motivos por lo que deja el personaje, Momo Guzmán se despidió y Turbulence pidió “una ovación” para su compañero.

Ante la incertidumbre dejó la despedida de Momo Guzmán de la Burrita Burrona, el creador de contenido lanzó un comunicado asegurando fue “lo mejor para mí”.

Asimismo, pidió “no cegarse ni tirar hate hacia ninguna parte”, esto debido a que comenzó a crecer el rumor de que Turbulence, creadora de la Burrita Burrona, pidió a Momo Guzmán dejar el personaje.