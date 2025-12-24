Tras el adiós de Momo Guzmán, ahora es Turbulence quien sorprende al presentar a la nueva Burrita Burrona.

Luego de que en video en sus redes sociales Turbulence presentó al maquillista y drag Luis Carlos Garza como la nueva Burrita Burrona y compañero de escenario.

Y no sólo eso, pues la nueva Burrita Burrona también llega con nueva imagen que ha dejado a todos aún más sorprendidos.

Ya que esta nueva Burrita Burrona junto a Turbulence llega más delgada y con un rostro más estético y hasta realista.

Nueva Burrita Burrona presenta por Turbulence causa miedo

Luego de que Turbulence presentó al maquillista y drag Luis Carlos Garza como la nueva Burrita Burrona, esta nueva imagen de personaje causa miedo entre los fans.

Ya que pese a ser el mismo concepto de la Burrita Burrona su nueva imagen ha causado polémica por lo realista que es.

Por lo que en comentarios sobre la nueva Burrita Burrona internautas aseguraron “ me da miedo, que le paso”, “esta Burrita Burrona es versión ozempic”, “era burrita no yegua” “esta cambio se sintió como Belinda reemplazada por Daniel Luján”.

Pese a esto, los fans de Turbulence y la Burrita Burrona le dieron la bienvenida a esta nueva versión, además de desear lo mejor para esta renovada etapa.