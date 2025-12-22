Tras crear uno de los personajes más virales, la Burrita Burrona se despide, anunció Momo Guzmán en el show navideño junto a Turbulence Queen en la Ciudad de México (CDMX).

Al finalizar el show ‘La Verdá de Navidá’ fue que Momo Guzmán dio a conocer el fin de su etapa como Burrita Burrona asegurando “nos vemos pronto escribiendo una nueva historia”.

La Burrita Burrona se retira; Momo Guzmán deja su personaje viral

Momo Guzmán, quien es la drag queen que le da vida a la Burrita Burrona, anunció en el cierre de sus shows junto a Turbulence que se retira del personaje.

Entre lágrimas, la Burrita Burrona aseguró a los asistentes al show ‘La Verdá de la Navidá’ en la CDMX que el fin de su etapa como mascotidrag llegó.

“Es momento de decir adiós (...) Nos vemos pronto escribiendo una nueva historia (...) Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje que me ha dado todo”. Momo Montes, drag queen.

Asimismo, la mascotidrag compartió que luego de cuatro años de la Burrita Burrona ha decidido retirarse del personaje, asegurando que fue un sueño que siempre tuvo “hacer reír a la gente”.

Por otra parte, Turbulence pidió una ovación para la Burrita Burrona, “le agradezco de corazón” añadió.

¿Por qué la Burrita Burrona se retira? Momo Guzmán y Turbulence Queen provocan incertidumbre

Momo Guzmán compartió que deja su personaje de la Burrita Burrona, pero ¿a qué se debe?

Pese a que Turbulence pidió “una ovación” para Momo Guzmán, la realidad es que ni ella ni la Burrita Burrona dieron los motivos a su público.

Sin embargo, entre los rumores se cree que hubo distanciamiento entre Turbulence y la Burrita Burrona, siendo la drag queen quien es dueña del personaje y por ello decidieron separarse.

Por otra parte, se cree que la Burrita Burrona deja los escenarios, pero esto para la llegada de un nuevo personaje por Momo Guzmán.