Durante el programa de Las Escandaliosas revelan cómo es que terminó la salida de Momo Guzmán en pleito entre Burrita Burrona y Turbulence.

Sin duda la despedida de Momo Guzmán del personaje de Burrita Burrona sigue dando de qué hablar, pues pese a que fue un adiós sorpresivo y sin detalles, tras bambalinas se habla de un pleito con Turbulence.

A lo Las Escandaliosas estarían confirmando el pleito entre Burrita Burrona y Turbulence, sin embargo, sin dar el motivo real de la separación al mencionar en varias ocasiones “que solo ellos saben por qué”.

Pese a esto, entre los rumores se dice que el pleito se desencadenó debido a que Turbulence registró los derechos del nombre y uso del personaje de Burrita Burrona.

Turbulence no era solo la de las ideas Momo Guzmán creaba mucho para la Burrita Burrona

Aunque Las Escandaliosas dijeron no tomar partido en el pleito entre Burrita Burrona y Turbulence terminó en la salida de Momo Guzmán, si fueron claras sobre el trabajo e ideas del show que comparten.

Ya que entre comentarios de los internautas son muchos los que han defendido a Turbulence como la creadora de todo , sin embargo Las Escandaliosas aseguraron que no todo es de ella,

“Ustedes tienen la idea de que Turbulence es de las ideas y no es así, todos somos de las ideas, pero a mi jamas me ha hecho un chiste.” Las Escandaliosas