Te decimos quién es Song Da-eun, la presunta novia de Jimin -de 29 años de edad-, el integrante de BTS.

Y es que Song Da-eun habría sido expuesta por un video de TikTok publicado y después eliminado en su cuenta oficial.

Song Da-eun (Song Da-eun Instagram @da.eun.da.eun)

¿Quién es Song Da-eun?

Song Da-eun, nacida el 14 de junio de 1991, es una actriz surcoreana reconocida por su participación en producciones de cine, televisión y programas de telerrealidad.

Song Da-eun debutó en el cine con un pequeño papel en la película The Handmaiden (2016); sin embargo, ganó mayor visibilidad en 2018 al participar en el popular programa de telerrealidad Heart Signal 2, lo que impulsó su carrera televisiva.

Desde entonces, ha actuado en diversos dramas coreanos, destacándose por su carisma y versatilidad.

¿Qué edad tiene Song Da-eun?

Song Da-eun nació el 14 de junio de 1991, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

¿Quién es el esposo de Song Da-eun?

Song Da-eun no está casada ni tiene una pareja confirmada públicamente; sin embargo, se rumora que mantiene una relación sentimental con Jimin, el integrante de BTS.

¿Qué signo zodiacal es Song Da-eun?

Song Da-eun nació el 14 de junio, por lo que su signo del zodiaco sería géminis.

¿Cuántos hijos tiene Song Da-eun?

Song Da-eun no tiene hijos.

¿Qué estudió Song Da-eun?

Song Da-eun se graduó de la Indeok University con una licenciatura en Radiodifusión y Entretenimiento.

¿En qué ha trabajado Song Da-eun?

Song Da-eun se ha desempeñado principalmente como actriz, pero también ha participado en programas de telerrealidad.

Entre los trabajos de Song Da-eun destacan sus participaciones en:

The Handmaiden (2016)

Heart Signal 2 (reality, 2018)

More Than Friends (2020)

Once Again (2020)

The Golden Spoon (2022)

Song Da-eun habría sido expuesta en un video de TikTok como como la novia de Jimin de BTS

Song Da-eun habría sido expuesta como la presunta novia de Jimin de BTS por un video de TikTok el pasado 27 de agosto de 2025.

El video fue publicado por Song Da-eun y en este aparecía sorprendiendo a Jimin mientras salía del ascensor de un edificio de departamentos.

“¿Cómo supiste que venía? No te lo dije a propósito”, se escucha a Jimin preguntarle a Song Da-eun.

Por lo que de inmediato se comenzó a rumorar que el integrante de BTS estaba visitando la casa de la actriz, con quien se le relaciona desde el 2022.

Pues cabe destacar, Song Da-eun ha publicado en redes sociales varias fotografías con Jimin en eventos públicos.

Sin embargo, el noviazgo entre Jimin y Song Da-eun no ha sido confirmado de manera oficial por los artistas ni el sello de BTS, Bit Hit Music.