¿Jimin y Song Da-eun son novios? Un video que apareció en TikTok ha desatado nuevamente rumores de romance entre la actriz y el integrante de BTS.

Y es que Jimin de BTS de 29 años de edad, y la actriz Song Da-eun de 34 años de edad han sido vistos en el departamento de la actriz, reavivando los rumores de una supuesta relación entre ambos.

Rumores de una relación entre Jimin y Song Da-eun se reanudan gracias al video de TikTok

Este 27 de agosto salió a la luz un video que involucra a Jimin y Song Da-eun, lo cual ha hecho que las especulaciones de un romance surjan una vez más.

El video fue publicado por la actriz, en donde se puede ver al integrante de BTS quien es sorprendido por Song mientras sale del ascensor de un edificio de departamentos.

Al abrirse la puerta del elevador, se puede ver y escuchar a Jimin que le pregunta a Song Da-eun “¿Cómo supiste que venía? No te lo dije a propósito”.

Posteriormente, el video se corta cuando Jimin y Song Da-eun parecen alejarse del elevador, y aunque el video ya fue eliminado, eso no ha impedido que circule en redes y se haga viral.

Jimin (Instagram@j.m )

No es la primera vez que surgen rumores de un romance entre Jimin y Song Da-eun

Tras la salida de un video en donde se les ve a Jimin y Song Da-eun juntos, siendo este publicado por la actriz en su cuenta de TikTok y posteriormente eliminado, esta no ha sido la única ocasión en la cual han salido especulaciones.

Y es que anteriormente, la actriz había compartido fotos junto a Jimin, integrante de BTS en donde ambos parecían estar en una relación; esto desde el 2022.

También en mayo pasado, Song Da-eun subió a sus historias de Instagram un video que, de acuerdo a varios fans, mostraba a Jimin y esto aumentó las sospechas de una posible relación entre ambos.

No obstante, ni Jimin ni Song Da-eun han desmentido o confirmado los rumores de una relación pese a que la actriz ha recibido comentarios maliciosos por parte de los fans de BTS.

Asimismo, Bit Hit Music, el sello de BTS tampoco ha hecho declaraciones sobre sí es que Jimin y Song Da-eun mantienen una relación o no.