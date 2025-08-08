La boy band del k-pop, BTS estará de regreso en los cines con conciertos, pero ¿llegará a México?

ARMYs presten atención que les tenemos los detalles de con fecha y conciertos que llegarían a cines en BTS Movie Weeks 2025.

¿Qué es BTS Movie Weeks 2025? Estos son los conciertos que llegarían a cines de México

BTS llegará a las a las pantallas grandes con BTS Movie Weeks 2025, conciertos que tal y como lo ha confirmado la boy band del k-pop se podrán ver en las salas de los cines de todo el mundo.

En el adelanto de para BTS Movie Weeks 2025 se han revelado que serán 4 conciertos que se podrán ver en los cines.

Con ello, los ARMYs apuntas que los 4 concierto según las fechas con años revelado por parte de BTS Movie Weeks 2025 serán:

The Most Beautiful Moment in Life On the Stage 2016

The Wings Tour 2017

Love Yourself World Tour 2019

Permission to Dance On Stage 2021

¿Cuándo y dónde podrás ver los conciertos de BTS Movie Weeks 2025 en cines de México?

Por ahora el evento BTS Movie Weeks 2025 de la boy band del k-pop no ha revelado las fechas de estreno en cines de sus conciertos.

Al igual y hasta el momento se desconoce en qué cines de México llegarán los conciertos de BTS Movie Weeks 2025.

Sin embargo, se espera que al ser un evento global, los conciertos de BTS Movie Weeks 2025 tengan proyecciones tanto en Cinemex, como Cinépolis.

BTS Movie Weeks 2025: Fechas y conciertos que llegarían a cines de México (BTS)

¿Cuándo será la preventa y el precio de boletos para los conciertos de BTS Movie Weeks 2025 en México?

Otros de los detalles que aún se desconoce para los conciertos de BTS Movie Weeks 2025 en cines en México son la preventa y precio de boletos.

Por lo que los fans de la boy band del k-pop tendrán que esperar a que se revelen de manera oficial los detalles restantes y poder adquirir sus boletos para BTS Movie Weeks 2025; acá te estaremos actualizando.