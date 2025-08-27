La cadena de salas de cine, Cinépolis consentirá a los ARMYs durante las proyecciones de BTS Movie Weeks 2025.

Pues podrás conseguir por BTS Movie Weeks 2025 nada más ni menos que postales de BTS en Cinépolis para tu colección ¿cómo? Te contamos.

Así podrás conseguir las postales de BTS por BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis

Será muy fácil conseguir las postales de BTS por BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis para los ARMYs ya que sólo deberán:

Asistir a las funciones de las películas conciertos de BTS Movie Weeks 2025

Pues durante la entrada a cualquiera de las funciones de las películas conciertos de BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis se te entregara una postales de BTS.

La entrega de postales de BTS por BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis será por persona con boleto.

Recuerda que el precio de boletos para las películas conciertos de BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis es de 199 pesos por persona.

La disponibilidad de postales de BTS por BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis es limitada.

Por lo que te recomendamos llegar con tiempo a tu función durante BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis y así no quedarte sin tu postal de BTS.

Estas son las postales de BTS por BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis.

Las postales de BTS por BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis será el coleccionable para vivir esta temporada con la banda del k-pop.

Por lo que serán 4 postales de BTS distintas, una para cada función de las películas conciertos por BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis.

El diseño de postales de BTS por BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis será del cartel oficial de las películas de conciertos.

A lo que las 4 proyecciones de películas conciertos de BTS Movie Weeks 2025 en Cinépolis son: