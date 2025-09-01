Millones de ojos están puestos sobre Park Ji-min, mejor conocido como Jimin, integrante de BTS que tuvo un romance con la Song Da-eun.
Romance que ventiló Song Da-eun en TikTok, plataforma donde compartió un video que incluía a Park Ji-min, de BTS, lo que rápidamente generó rumores.
Pero, ¿quién es Jimin, integrante de BTS que hoy está acaparando titulares?
¿Quién es Park Ji-min, ‘Jimin’?
Park Ji-min, conocido también como ‘Jimin’, es integrante de la exitosa agrupación surcoreana BTS, desde 2023.
Park Ji-min, ‘Jimin’, no es únicamente un rostro bonito en el mundo del espectáculo. Además de cantante, es compositor, coreógrafo y bailarín.
Actualmente su nombre acapara titulares por la relación que tenía con la actriz Song Da-eun.
¿Qué edad tiene Park Ji-min, ‘Jimin’?
Park Ji-min, ‘Jimin’, nació en Busan, Corea del Sur, el 13 de octubre de 1995 por lo que actualmente tiene 29 años.
¿Quién es la esposa Park Ji-min, ‘Jimin’?
Días atrás se descubrió que Park Ji-min, ‘Jimin’, tuvo un romance con la actriz Song Da-eun, de 34 años.
De acuerdo con la agencia BigHit Music, la relación ocurrió tiempo atrás por lo que ya no existe.
Por lo que actualmente se desconoce el estado civil del cantante.
¿Qué signo zodiacal es Park Ji-min, ‘Jimin’?
A Park Ji-min, ‘Jimin’, lo rige en signo zodiacal de libra.
¿Cuánto hijos tiene Park Ji-min, ‘Jimin’?
Park Ji-min, ‘Jimin’, no tiene hijos.
¿Qué estudió Park Ji-min, ‘Jimin’?
Park Ji-min, ‘Jimin’, asistió a la Escuela Primaria Hoedong y posteriormente a la secundaria Yeonsan Middle School.
Tomó clases de baile en la Academia Just Dance y se especializó en danza moderna en la Escuela Superior de Artes de Busan.
Por su buen desempeño y por consejo de un profesor, se integró a la Escuela Superior de Artes de Corea en 2012.
Sin embargo, hizo a un lado su amor por el baile y las artes para especializarse en Radiodifusión y Entretenimiento, en la Global Cyber University, de donde se tituló en 2020.
Un año más tarde hizo su maestría en Administración de Empresas en Publicidad y Medios, en la Universidad Cibernética de Hanyang.
¿En qué ha trabajado Park Ji-min, ‘Jimin’?
Park Ji-min, ‘Jimin’, debutó como cantante en junio de 2013, en BTS.
Pese a ser parte de la exitosa agrupación, lanzó tres canciones en solitario:
- Lie
- Serendipity
- Filter
Debido a que las canciones alcanzaron 50 millones de reproducciones en Spotify, y fueron un éxito en otros servicios streaming, el 30 de diciembre de 2018, ‘Jimin’ se lanzó como cantante en solitario.
Su primer álbum lleva por nombre Face, y se lanzó en 2023, por su gran aceptación, ‘Jimin’ presentó a Muse como su segundo álbum discográfico.
Además de dedicarse al canto y al baile, Park Ji-min fue el rostro de Dior y Tiffany & Co.
No obstante, pausó su carrera musical debido a que el 12 de diciembre de 2023 inició su servicio militar, el cual concluyó el pasado 11 de junio de 2025.
Park Ji-min, ‘Jimin’, tuvo un romance con la actriz Song Da-eun
El pasado 26 de agosto, la actriz Song Da-eun publicó en TikTok un video que la mostraba sorprendiendo a Park Ji-min. En ese momento, el integrante de BTS salía de un elevador, de un edificio residencial.
“¿Cómo supiste que venía? No te lo dije a propósito", dice Park Ji-min, ‘Jimin’, a Song Da-eun, quien más tarde eliminó la publicación.
Y es que el video revivió los rumores de romance que giran alrededor de ambos desde 2022.
Los ARMY, como se hace llamar el club de fans de BTS, dieron por hecho que Song Da-eun estaba confirmando un romance con Jimin.
Por lo que la compañía Big Hit Music, envió un comunicado a distintos medios de comunicación para parar los rumores.
Confirmaron el romance, pero aclararon que este tuvo lugar en el pasado por lo que ya no existe.
"Reiteramos que ambos estuvieron vinculados en el pasado, pero esa relación ya no existe"Big Hit Music