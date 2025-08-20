Luego de que la boyband surcoreana BTS emocionará al anunciar BTS Movie Weeks, ahora las cadenas Cinépolis y Cinemex confirmaron la proyección de las películas conciertos para México.

Así que ARMYs presten atención con los detalles de precio de boletos y fechas para ver en BTS Movie Weeks en cines de México con Cinépolis y Cinemex.

Precios de boletos y fechas para ver BTS Movie Weeks en cines de México a través de Cinépolis y Cinemex

No te pierdas de BTS Movie Weeks en cines de México, a continuación todos los detalles de precio de boletos y fechas en Cinépolis y Cinemex:

Fechas: Del 24 de septiembre al 5 de octubre 2025

Preventa de boletos: Aún sin fecha de salida

Precio de boletos: Sin revelarse (será costo especial por función)

¡ARMY, ¿listos? 💜 ¡Es momento de encender la magia en la pantalla grande de Cinemex! BTS MOVIE WEEKS llega del 24 de septiembre al 5 de octubre. #btsmovieweeks pic.twitter.com/ZGUh1nSs2B — Cinemex (@Cinemex) August 20, 2025

¿Qué películas conciertos se podrán ver en BTS Movie Weeks en cines de México con transmisión en con Cinépolis y Cinemex?

Serán 4 películas conciertos que se podrán ver en BTS Movie Weeks en cines de México con transmisión en con Cinépolis y Cinemex.

Por lo que las 4 películas conciertos de BTS Movie Weeks en Cinépolis y Cinemex serán:

Live The Most Beautiful Moment in Life On the Stage : Epilogue de 2016 Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final de 2017 World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London de 2019 Muster Sowoozoo de 2021

Dicha proyección de las 4 películas conciertos de BTS Movie Weeks en Cinépolis y Cinemex se trata de una protección remasterizada en 4K.

¡La mejor noticia para ARMY! 💜 BTS Movie Weeks llega a Cinépolis a partir del 24 de septiembre, y por primera vez podrás disfrutar estos conciertos en cines:



🦋 BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue

🪽 BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS… pic.twitter.com/xgms6il9vy — Más Que Cine Latam (@MasQueCineLatam) August 20, 2025

¿BTS Movie Weeks en Cinépolis y Cinemex tendrá coleccionables?

Ante la llegada de BTS Movie Weeks a cines de México a través de Cinépolis y Cinemex, los ARMYs ya se preguntan sobre los coleccionables.

Con ello, te contamos que hasta ahora se desconoce si las cadenas de cine Cinépolis y Cinemex tendrán coleccionables durante BTS Movie Weeks.

Sin embargo, entre conocedores se maneja que BTS Movie Weeks sí tendrá coleccionables y combos especiales.

Acá te estaremos actualizando todos los detalles restante para las proyecciones de las películas concierto de BTS Movie Weeks en cines de México a través de Cinépolis y Cinemex.