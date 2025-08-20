Luego de que la boyband surcoreana BTS emocionará al anunciar BTS Movie Weeks, ahora las cadenas Cinépolis y Cinemex confirmaron la proyección de las películas conciertos para México.
Así que ARMYs presten atención con los detalles de precio de boletos y fechas para ver en BTS Movie Weeks en cines de México con Cinépolis y Cinemex.
Precios de boletos y fechas para ver BTS Movie Weeks en cines de México a través de Cinépolis y Cinemex
No te pierdas de BTS Movie Weeks en cines de México, a continuación todos los detalles de precio de boletos y fechas en Cinépolis y Cinemex:
- Fechas: Del 24 de septiembre al 5 de octubre 2025
- Preventa de boletos: Aún sin fecha de salida
- Precio de boletos: Sin revelarse (será costo especial por función)
¿Qué películas conciertos se podrán ver en BTS Movie Weeks en cines de México con transmisión en con Cinépolis y Cinemex?
Serán 4 películas conciertos que se podrán ver en BTS Movie Weeks en cines de México con transmisión en con Cinépolis y Cinemex.
Por lo que las 4 películas conciertos de BTS Movie Weeks en Cinépolis y Cinemex serán:
- Live The Most Beautiful Moment in Life On the Stage : Epilogue de 2016
- Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final de 2017
- World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London de 2019
- Muster Sowoozoo de 2021
Dicha proyección de las 4 películas conciertos de BTS Movie Weeks en Cinépolis y Cinemex se trata de una protección remasterizada en 4K.
¿BTS Movie Weeks en Cinépolis y Cinemex tendrá coleccionables?
Ante la llegada de BTS Movie Weeks a cines de México a través de Cinépolis y Cinemex, los ARMYs ya se preguntan sobre los coleccionables.
Con ello, te contamos que hasta ahora se desconoce si las cadenas de cine Cinépolis y Cinemex tendrán coleccionables durante BTS Movie Weeks.
Sin embargo, entre conocedores se maneja que BTS Movie Weeks sí tendrá coleccionables y combos especiales.
Acá te estaremos actualizando todos los detalles restante para las proyecciones de las películas concierto de BTS Movie Weeks en cines de México a través de Cinépolis y Cinemex.