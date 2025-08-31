A través de un comunicado, la agencia BigHit Music dio a conocer que Jimin de BTS y Song Da-eun terminaron su relación, esto luego de rumores tras un video donde se les ve juntos.

BigHit Music señaló que aunque por lo general no ahondan en la vida privada de sus artistas, consideraron clarificar la situación alrededor de Jimin de BTS y Song Da-eun.

Jimin (Instagram/@j)

Jimin de BTS y Song Da-eun tuvieron una relación hace varios años

En el comunicado, BigHit Music señaló que Jimin de BTS y Song Da-eun sí tuvieron una relación hace unos años; sin embargo, actualmente ambos finalizaron dicho noviazgo.

La agencia no señaló exactamente cuándo sucedió la relación entre Jimin de BTS y Song Da-eun, ni la duración de esta, solo se limitaron a aclarar que la pareja está separada.

Aunque con esto se confirman de cierta manera los rumores acerca del cantante y la actriz, el video mencionado o está desactualizado o simplemente una coincidencia.

Es decir, que Jimin de BTS y Song Da-eun simplemente se encontraron por casualidad, la plática que vemos se debe precisamente a la historia que tienen detrás, no implica que estén relacionados actualmente.

Jimin y Song Da-eun (Especial)

BigHit Music pide a fans no especular acerca de Jimin de BTS y Song Da-eun

Tras la aclaración, BigHit Music deja en claro que por lo general no dan esta clase de comunicados por respeto a sus artistas, refiriéndose a Jimin de BTS y Song Da-eun.

Sin embargo, hicieron una excepción en esta ocasión con Jimin de BTS y Song Da-eun, debido a la cantidad de rumores e informes alrededor de la pareja.

Además se le pidió a fans y gente en general, que se abstuvieran de hacer especulaciones sin fundamento alrededor de la vida privada de Jimin.

Así como de tomar acciones que pudieran dañar a Song Da-eun, pues recordemos que se han dado casos donde fans toman represalias en contra de las parejas de sus cantantes favoritos.

Fuera de lo anterior, la agencia señaló que no dará más declaraciones al respecto.