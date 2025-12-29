Preocupada por los dimes y diretes alrededor de su familia, Yolanda Andrade publicó un nuevo video con el objetivo de aclarar algunas cosas sobre su hermana Marilé y su cuñado, Sergio Araiza.

Con el humor y la brutal sinceridad que la caracteriza, Yolanda Andrade, de 54 años de edad, desmintió que Sergio Araiza, de edad desconocida, esté manejando su dinero.

Aclaración que llega por rumores que aseguran que el coach y “mentor de reprogramación del inconsciente” se está aprovechando de su enfermedad para quedarse con su dinero e incluso sus bienes.

Por lo que la propia, sale en su defensa así como niega que sea él quien toma decisiones sobre sus medicamentos y tratamientos por el aneurisma cerebral y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece.

Para no dejar dudas, finalmente, ambos se burlan del supuesto poder que Sergio Araiza tiene sobre la mente de Yolanda, a quien ese momento “le ordenó darle una mordida a su taco”.

Respecto a su hermana Marilé, de 39 años de edad, Yolanda Andrade dijo amarla y celebró que actualmente se encuentre feliz al lado de Sergio Araiza.

Incluso, dijo haber entendido que los hermanos son prestados por lo que ella no se meterá en su relación.

“Respecto a mi hermana que está muy contenta y está muy feliz y yo la amo. Entonces, quiere decir que nunca lo había pensado bien, qué chistoso, a lo que se ama déjalo libre, entonces, como los hijos. Exacto, que son prestados, todos somos prestados. Y yo, que Dios los bendiga, vivan su experiencia de vida, de amor y principalmente de respeto” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y su hermana, Marilé Andrade (Instagram/marilemx)

Cuñado pide a medios dejar de difundir mentiras

Sin intención de ocultar el malestar que le provocan las notas amarillistas que en los últimas días han surgido y se han difundido en distintos medios de comunicación, el cuñado de Yolanda Andrade, pide un alto.

Sergio Araiza pide a “medios chiquitos” que no se concentren en lo denso y que tampoco inventen que él y Yolanda Andrade, tiene una mala relación.

“Así que, por favor, ya estos medios chiquititos que se enfocan en lo más gris y lo más denso, de eso viven, dejen de decir lo que están diciendo, que están mintiendo. Esta familia es increíble. Aquí mi cuñada, desde que nos conocimos, tuvimos una empatía enorme. Me abrió las puertas de su casa. Una familia súper unida, súper unida” Sergio Araiza

Finalmente, se dice agradecido por haber encontrado a una pareja “culichi”, con se visualiza por muchos años más ya que es feliz a su lado.