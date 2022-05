La cantante mexicana Ana Bárbara, quien fue acusada por José Manuel Figueroa, de haberle robado el tema ‘Fruta prohibida’, presentó este domingo su primer Auditorio Nacional.

Tal como lo comentó durante una reciente conferencia de prensa, Ana Bárbara relató la historia detrás de la canción que tanta polémica ha generado.

La intérprete, recordó que la historia con el hombre en cuestión, comenzó cuando ella a penas comenzaba su carrera y todavía no tenía hijos, dejó claro que su hijo mayor; Emiliano “todavía ni nacía”.

“Cuando yo andaba en los principios de los 20, ya había pasado por dos, tres situaciones malitas con dos o tres cucarachos, la verdad. Me encuenro un galán y ya saben, la Ana Bárbara empezaba su carrera… bueno, no les voy a decir cuándo; se dice el pecado, no el pecador”.

Ana Bárbara, detalló que vivió con su ‘muso’ e insinuó que fue ama de casa a su lado.

Expuso que fue muy dolorosa la relación y decidieron separarse: “Terminamos, yo sufrí mucho, él también, no nos despedimos así de que estaba todo claro. La verdad yo estaba confundida y no estaba tan decidida, y se acabó”, dijo.

Sin embargo, se volvieron a encontrar: “Pasaron los años y la verdad me lo topo en una fecha, yo estaba soltera, sin compromisos, ya había pasado por unos cuantos más cucarachones”.

“Nos reencontramos y me dice la clásica; ‘Te extraño, tú eres el amor de mi vida’, entonces pues yo imagínense, medio atarantada a principios de los 30″, añadió.

Decidieron intentar “reavivar la llama”, hasta que Ana Bábara recibió una llamada y supo que el hombre en cuestión tenía una relación sentimental con otra mujer.

Una mujer le dijo: “Señora Ana Bárbara, yo sé que usted es madre de familia y quiero estar bien con él, volver a mi familia y él, ese hombre es el hombre de mi vida”, según compartió.

A pesar de estar enamorada, Ana Bárbara decidió alejarse de él; fue entonces cuando se dispuso a escribir ‘Fruta prohibida’.

“Yo le dije, no se preocupe, yo no voy a interponerme, yo le doy mi palabra, la palabra de la Bandida, me puse a llorar, me fui a mi recámara, agarré una libreta y me puse a escribir ‘estoy atrapada, no tengo salida, entre lo real y mis fantasías’”.

Ana Bárbara