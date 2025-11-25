¿Quién es Jean-Marc Yacé? Te decimos quién es el político, padre de Olivia Yacé, quien renunció a Miss Universo África y Oceanía 2025, y cónsul honorario de México con detalles como:

Jean-Marc Yacé es un político y empresario marfileño reconocido que nació en Jacqueville, sur de la Costa de Marfil.

Actualmente, se desempeña como alcalde de la comuna de Cocody, una de las más importantes de Abiyán, Costa de Marfil desde el 2018 y fue reelegido en 2023.

Además de su carrera política, Yacé es conocido por ser el padre de Olivia Yacé, quien fue Miss Costa de Marfil y se ubicó en el Top 3 de Miss Mundo 2021; ella recientemente renunció a su título de Miss Universo África y Oceanía 2025.

Otro de sus roles destacados de Jean-Marc Yacé es que es el de Cónsul Honorario de México en Costa de Marfil, fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Se le considera como una figura influyente tanto en el ámbito político local como en la diplomacia internacional.

Jean-Marc Yacé nació el 28 de mayo de 1961, por lo que actualmente, el padre de Olivia Yacé tiene 64 años de edad.

La esposa de Jean-Marc Yacé es Yolande, quien dirige proyectos empresariales vinculados al sector de servicios, administración y gestión cultural.

Al haber nacido el 28 de mayo, el padre de Olivia Yacé, Jean-Marc Yacé, pertenece al signo zodiacal de Géminis, uno de los signos relacionados al elemento aire.

De acuerdo con su biografía, Jean-Marc Yacé tiene un total de cuatro hijos, incluida Olivia Yacé.

Se sabe que Jean-Marc Yacé hizo parte de sus estudios secundarios en la Escuela Técnica Superior de Abiyán y posteriormente en Francia; después se graduó de Contabilidad en el curso Castaing.

Jean-Marc Yacé también se especializa en telecomunicaciones y es ingeniero de radiocomunicaciones en el Ministerio de Defensa.

La carrera de Jean-Marc Yacé se distingue por su diversidad y éxito en múltiples esferas, abarcando el sector técnico, el mundo empresarial y la alta política en Costa de Marfil.

Comenzó su carrera en el ejército de Costa de Marfil en 1981, donde sirvió durante 16 años, y recibió la distinción de Caballero de la Orden del Mérito del Ejército Nacional.

Después se inmiscuyó en la ingeniería, específicamente en el ámbito de las comunicaciones, pues se desempeñó como Ingeniero de Radiocomunicaciones en el Ministerio de Defensa.

Posteriormente, su enfoque se amplió hacia el Sector de Telecomunicaciones en el ámbito privado, lo cual lo hizo consolidarse como un influyente empresario en Costa de Marfil y que su apellido fuera altamente conocido en todo el país.

También fue el primero en iniciar la producción de bananas orgánicas en el norte de Costa de Marfil con el grupo COMPAGNIE FRUITIERE y actualmente es el Director Gerente de EOLIS.

Esta una agencia marítima de renombre que ayudó a crear en 2001, subsidiaria de COMPAGNIE FRUITIERE que administra Quai Fruitier.

En 2018, Jean-Marc Yacé incursionó en la política y se convirtió en miembro del despacho Político del PDCI-RDA; desde entonces ostenta el cargo de Alcalde de Cocody, uno de los municipios más prestigiosos e importantes de Abiyán en Costa de Marfil, cuya reelección ocurrió en 2023.

Como alcalde, es responsable de la administración y el desarrollo de esta área urbana clave, demostrando su capacidad de liderazgo y su compromiso con la gobernanza municipal.

En la actualidad, Jean-Marc Yacé es una figura reconocida y respetada en el mundo de los negocios de Costa de Marfil, con intereses que probablemente se extienden más allá de las telecomunicaciones.

Además Jean-Marc Yacé ejerce un importante rol diplomático como Cónsul Honorario de México en Costa de Marfil que resalta su compromiso con la promoción de las relaciones internacionales.

Con este cargo, Jean-Marc Yacé actúa como un facilitador para el fortalecimiento de los lazos culturales, económicos y políticos entre la República de Costa de Marfil y México.

También practica Taekwondo desde los 12 años y es el 5º Dan Cinturón negro; además es el Vicepresidente de la Federación de Taekwondo de Costa de Marfil.

El nombre de Jean-Marc Yacé ha salido a relucir tras la renuncia de su hija, Olivia Yacé, a Miss Universo África y Oceanía 2025, título que se le dio tras estar entre las 5 finalistas del certamen.

Pues el pasado 24 de noviembre, Olivia Yacé subió un comunicado a sus redes sociales en donde renunciaba a su título y cualquier asociación con la empresa de Miss Universo.

Las especulaciones sobre el porqué lo hizo comenzaron a surgir, alimentando los rumores de corrupción en Miss Universo y del supuesto arreglo para que la mexicana Fátima Bosch, ganará el certamen.

Sin embargo, en redes sociales han revelado información sobre Olivia Yacé y su padre, Jean-Marc Yacé, uno de los hombres más importantes en Costa de Marfil de quien revelan nexos con criminales como Maximiliano Niederer, un prestanombres mexicano que es buscado en España por estafa y fraude fiscal; ambos fundaron una empresa en 2014 de energía renovable y exportaciones.

En 2016, Jean-Marc Yacé formó parte del tercer foro económico en México junto con las senadoras del PRI, Margarita Flores Sanchez y María del Rocío Pineda Gochi; esta última envuelta en escándalos por irregularidades financieras en donde los diputados pidieron su destitución.

En 2021, Jean-Marc Yacé y Niederer fueron investigados por una factura de más de 900 mil euros emitida por su empresa Gayani Ltd, en donde alegaron que fueron para ayuda de vacunas contra el Covid-19 Astrazeneca; también se sabe que el padre de Olivia Yacé, mantiene cierta cercanía con Sandra Cuevas.