El penúltimo capítulo de House of the Dragon ha llegado a HBO Max y con ello nuevas emociones y memes, especialmente por quienes alaban a Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue. Esta nota tiene spoilers.

El capítulo 9 de House of the Dragon ha llegado a HBO Max y de nueva cuenta, ha dejado en shock a sus espectadores pues, tras la muerte del rey Viserys , el trono ha quedado a la deriva.

Y tal y como los usuarios lo veían venir en House of the Dragon, los Hightower habían estado planeando usurpar el trono de Rhaenyra y dárselo a su medio hermano, el príncipe Aegon.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención provocando memes en House of the Dragon y admiración fue el escape de la princesa Rhaenys Targaryen, conocida en la serie y en las novelas como ‘La reina que nunca fue’.

pues tras la ayuda de Sir Erryk Cargill , Rhaenys escapa de la Fortaleza Roja y sí, termina arruinando la coronación de Aegon en una escena que ha impactado a todos: ella montada sobre su dragón Meleys.

Memes aclaman a Rhaenys Targaryen pero se preguntan porque no pronunció Dracarys

El capítulo número 9 de House of the Dragon ha llegado a la plataforma de HBO Max y con ello, los memes en las redes sociales.

Y es que si en el episodio pasado el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) se llevó el capítulo completo, ahora lo hace su prima Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue.

Pues tras arruinar la coronación de Aegon de una manera épica montando a su temible dragón y pudiendo pronunciar el temible Dracarys, ella no lo hizo.

Por lo que algunos memes de House of the Dragon aclaman a Rhaenys, otros se preguntan porqué no pronunció el Dracarys, pudiendo terminar con la guerra que se avecina, mejor conocida como la Danza de los Dragones.

Otros más alaban precisamente la decisión tomada por Rhaenys Targaryen de House of the Dragon de no quemarlos con su dragón, demostrando la líder nata que es y los principios que tiene frente a los ahora conocidos como “Verdes”.

Memes de Rhaenys Targaryen en House of the Dragon (Especial)

Usuarios se lamentan por la llegada del final de House of the Dragon

El capítulo 9 de House of the Dragon ha llegado a HBO Max y con ello los memes no solamente del capítulo, sino también porque la próxima semana la serie llegará a su final.

Pues entre memes y remembranzas de lo que fue este capítulo de House of the Dragon, muchos incluso comienzan a sentir nostalgia por que, la próxima semana termina la primera temporada de la precuela de Game of Thrones.

Aunque no se han revelado exactamente cuántas temporadas habrá de House of the Dragon, el escritor George R. R. Martin, autor de los libros en los que se basa esta serie como la de Game of Thrones ha dado su veredicto.

Pues de acuerdo con el autor, para contar bien la historia de House of the Dragon, se necesitan al menos 4 temporadas de 10 capítulos cada uno.

Pero hasta ahora solo se ha confirmado que la segunda temporada de House of the Dragon, la cual aún no confirma fecha pero es probable que llegue dentro de dos años, es decir hasta el 2024.

Memes de Rhaenys Targaryen en House of the Dragon (Especial)

