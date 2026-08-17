Randall Slavin es un fotógrafo estadounidense especializado en retratos de celebridades y moda. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como Vanity Fair, GQ, Esquire, Rolling Stone y The New York Times Magazine.

También ha fotografiado a numerosas figuras de Hollywood y tenía una relación de amistad con Hayden Panettiere.

Slavin comenzó su carrera artística como actor, pero posteriormente encontró su camino detrás de la cámara. A lo largo de los años ha retratado a figuras como Charlize Theron, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson, Jessica Biel, Eva Longoria y Jeremy Renner, entre otros.

¿Quién es Randall Slavin? fotógrafo y amigo de Hayden Panettiere

Randall Scott Slavin es un fotógrafo y ex actor estadounidense nacido en Hollywood, California. Su acercamiento a la fotografía ocurrió mientras trabajaba en una gasolinera y observó el movimiento de un estudio especializado en fotografías para actores que se encontraba enfrente.

Slavin entabló amistad con el propietario del estudio, quien posteriormente le enseñó los conceptos básicos de la fotografía. Aunque inicialmente quería desarrollar una carrera como actor, comenzó a trabajar tomando fotografías de actores y terminó dedicándose profesionalmente a la fotografía.

Su trabajo se caracteriza por retratos de celebridades y fotografías espontáneas de figuras de Hollywood. Muchas de sus imágenes fueron tomadas cuando los protagonistas todavía no alcanzaban la fama que tienen actualmente. Además ha publicado libros de fotografía documental sobre los años noventa.

¿Qué edad tiene Randall Slavin?

Randall Slavin nació el 19 de agosto de 1969 en Hollywood, California. En 2026 tiene 57 años.

¿Randall Slavin tiene hijos?

El fotógrafo ha dedicado su vida a su carrera, por lo que se desconoce acerca de su vida familiar.

¿Qué estudios tiene Randall Slavin?

En cuanto a sus estudios, Randall Slavin ha mencionado públicamente en entrevistas que aprendió fotografía de manera práctica mientras trabajaba en un estudio de retratos para actores, por lo que aseguró que no tomó clases formales de fotografía.

¿En qué ha trabajado Randall Slavin?

Randall Slavin comenzó en la actuación antes de consolidarse como fotógrafo.

1990: Trabajó como actor y tuvo pequeñas participaciones en series y películas.

Finales de los 90: Comenzó a tomar fotografías de actores y amigos de la escena de Hollywood.

Década de 2000: Se consolidó como fotógrafo profesional de celebridades y moda.

2008: Realizó su primera exposición en París.

2011: Presentó una exposición individual en el Annenberg Space for Photography y recibió el Hollywood Style Award como fotógrafo del año.

2019: Publicó su primer libro fotográfico, We All Want Something Beautiful, que reúne fotografías tomadas durante aproximadamente dos décadas de trabajo.

Actualmente continúa trabajando como fotógrafo de celebridades, moda y publicidad, con proyectos para revistas y marcas. Su sitio oficial reúne trabajos con figuras como Ethan Hawke, Kevin Bacon, Alicia Keys, Jon Hamm, Charlize Theron, Zoe Saldana, Rob Lowe y Justin Hartley.