Steve Will Do It es un youtuber que recién se popularizó en México en el marco del Mundial 2026, pero ¿qué lo hace tan especial?

Te contamos quién es Stephen Deleonardis, o bien, Steve Will Do It con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Steve Will Do It?

El creador de contenido Steve Will Do It, cuyo nombre es Stephen Deleonardis, tiene su mayor público en Instagram y YouTube, donde sube videos sobre su vida con riqueza, apuestas, compras excesivas entre otros.

Sin embargo, cuando Stephen Deleonardis creó su canal en 2019, compartía videos sometiéndose a retos extremos y apuestas, situación que llevó a que en 2022 YouTube lo eliminara por infringir las normas. Fue hasta 2025 que se creó un nuevo canal.

Al éxito de su canal también se le asocia que se unió a NELK Boys, un grupo de chicos que se dedicaba a hacer vlogs y bromas en YouTube.

Steve Will Do It es de Estados Unidos, siendo que actualmente vive en Las Vegas, aunque asegura viaja con regularidad a México.

Steve Will Do It, youtuber. (@stevewillsendit)

El youtuber tiene dos hermanos cuentos nombres son Rocco Deleonardis y Briana Deleonardis.

Pese a la popularidad de youtuber, la realidad es que mantiene su vida en privado y se conocen muy poco datos más allá de su creación de contenido.

¿Qué edad tiene Steve Will Do It?

Steve Will Do It tiene 27 años de edad, pues nació el 26 de agosto de 1998.

¿Quién es la esposa de Steve Will Do It?

Steve Will Do It no tiene esposa. Sin embargo, está comprometido con Celina Smith.

Celina Smith, prometida de Steve Will Do It. (@itscelsmith)

¿Qué signo zodiacal es Steve Will Do It?

Steve Will Do It es del signo zodiacal de Virgo, pues nació un 26 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Steve Will Do It?

Steve Will Do It no tiene hijos.

¿Qué estudió Steve Will Do It?

Se cree que el máximo grado de estudios de Steve Will Do It es la preparatoria, la cual cursó en Oviedo High School en Florida, Estados Unidos.

Steve Will Do It, youtuber. (@stevewillsendit)

¿En qué ha trabajado Steve Will Do It?

Actualmente Steve Will Do It es creador de contenido, youtuber, influencer y streamer.

Asimismo, Steve Will Do It es cofundador de Full Send y colaborador de Happy Dad.