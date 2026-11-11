Tras el revuelo por el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje y la decisión de Imagem Films Mx de volver a grabar las voces de Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez, ésta última respondió a las críticas hicieron arder las redes sociales.

A su paso por la presentación de la película “Atrápelo quien pueda”, Natalia Téllez dijo entender las críticas de los fans de Laika Studios, quienes no quedaron muy convencidos con el doblaje de la película que se estrenó en México el 29 de octubre de 2026.

“El público tiene todo el derecho, hay opiniones distintas. Nos exponemos a críticas y opiniones”, citó. Natalia Téllez

Debido a que Imagem Films MX lanzará una versión con nuevo doblaje al español, la cual se podrá disfrutar en cines a partir del 12 de noviembre, la conductora dijo estar satisfecha con su trabajo, el cual hizo con mucho cariño.

“Me quedó con la experiencia de estar. Cada proyecto lo hago con cariño, profesionalismo”, agregó. Natalia Téllez

Finalmente, Natalia Téllez, de 40 años, mencionó estar acostumbrada a las críticas y a los malos comentarios por lo que prefiera enfocarse en lo bueno y no validar que tuvo un mal desempeño.

“Había un equipo de personas que estaban haciendo su parte, entiendo que cada quien opine distinto; eso está bien”, concluyó. Natalia Téllez

Natalia Téllez explica cómo su voz fue elegida por Wildwood

Frente a diversos medios de comunicación, Natalia Téllez explicó que, pese a tener experiencia en el doblaje -aunque no mucha- hizo casting para prestar su voz a Alexandra, conocida como “La reina cuervo”, quien funge como la antagonista de Wildwood: El bosque salvaje.

“Ya había hecho doblaje antes, no digo que sea experta, pero sí hubo pruebas para los personajes”, explicó. Natalia Téllez

A partir del 12 de noviembre en la nueva versión de español latino, el personaje tendrá la voz de la Erica Edwards, de 48 años.