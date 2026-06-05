Jesse Ridgway, mejor conocido como MCJuggerNuggets, es un actor, comediante, streamer y youtuber originario de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Es reconocido por crear contenidos que combinan ficción guionizada, drama familiar, comedia e interacción con la audiencia, convirtiéndose en uno de los pioneros de las series narrativas en YouTube.

En 2026 volvió a ser noticia luego de que él y su pareja, Ashley Ridgway, compartieran públicamente la difícil decisión de interrumpir un embarazo tras confirmar que el feto presentaba trisomía 21, condición genética conocida como síndrome de Down.

¿Quién es Jesse Ridgway?

Jesse Ridgway es un creador de contenido estadounidense reconocido principalmente por la exitosa Psycho Series, una producción presentada como un reality familiar en la que interpreta a un joven aficionado a los videojuegos que mantiene constantes conflictos con su padre.

La historia se convirtió en un fenómeno viral gracias a su formato innovador, que mezclaba ficción y realidad, llevando a millones de espectadores a debatir si los acontecimientos eran auténticos o guionizados. Su actuación en la serie le valió una nominación como Mejor Actor en los Streamy Awards 2016.

Además de Psycho Series, ha desarrollado otros proyectos narrativos como My Virtual Escape y The Devil Inside, con los que consolidó su reputación como uno de los creadores más innovadores de YouTube.

Actualmente, el canal MCJuggerNuggets supera los 4.3 millones de suscriptores, acumula más de 2 mil millones de visualizaciones y cuenta con miles de videos publicados desde su lanzamiento en 2006.

¿Qué edad tiene Jesse Ridgway?

Jesse Tyler Ridgway nació el 29 de septiembre de 1992, por lo que en 2026 tiene 33 años.

¿Quién es la esposa de Jesse Ridgway?

Jesse Ridgway mantiene una relación con Ashley Ridgway, quien también es creadora de contenido digital y suele participar en algunos de sus proyectos audiovisuales.

Jesse Ridgway, el youtuber estadounidense conocido como MCJuggerNuggets. (mcjuggernuggets/Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Jesse Ridgway?

Nacido el 29 de septiembre, Jesse Ridgway es del signo Libra, un signo de aire regido por Venus que suele asociarse con personas sociables, equilibradas y conciliadoras.

¿Jesse Ridgway tiene hijos?

No. Jesse Ridgway y Ashley Ridgway anunciaron en marzo de 2026 que esperaban a su primer hijo; sin embargo, meses después informaron que decidieron interrumpir el embarazo tras recibir el diagnóstico de trisomía 21.

¿Qué estudió Jesse Ridgway?

Jesse Ridgway estudió la licenciatura en Radio, Televisión y Cine en la Rowan University, donde se graduó en 2014. Durante su formación académica se especializó en producción audiovisual, conocimientos que posteriormente aplicó en sus proyectos digitales.

¿En qué ha trabajado Jesse Ridgway?

Jesse Ridgway ha desarrollado una carrera enfocada en la creación de contenido digital, la producción audiovisual y el entretenimiento en línea.

Es considerado uno de los pioneros de las series narrativas en YouTube gracias a la complejidad de sus producciones y su estilo cinematográfico.