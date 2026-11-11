La película Wildwood: El bosque salvaje tendrá una nueva versión de doblaje para México, luego de las críticas que recibió su primera adaptación al español latino, en la que participaron:

La distribuidora Imagem Films Mx confirmó que el redoblaje llegará a las salas de cine de todo el país el jueves 12 de noviembre de 2026.

Los nuevos talentos elegidos para interpretar a los personajes principales son tres actores con experiencia en la industria del doblaje.

Comunicado sobre el nuevo doblaje de Wildwood en México (Imagen Films MX)

¿Quiénes son los actores del nuevo doblaje de Wildwood?

Imagem Films Mx confirmó que habrá un nuevo doblaje para la película animada Wildwood, el cual llega ante el descontento del público ante el doblaje hecho por star talents.

Es así que en este nuevo doblaje de Wildwood, se confirmaron a los nuevos actores que interpretarán a los protagonistas de la historia, reemplazando así a Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche:

Danna Alcalá

Erica Edwards

Erick Selim

Danna Alcalá será la nueva voz de Prue, protagonista de la historia, La actriz cuenta con experiencia en producciones animadas como Bluey, una de las series infantiles más populares de los últimos años.

Wildwood (Laika)

Por su parte, Erica Edwards interpretará a Alexandra, y entre sus trabajos destaca su participación en la franquicia Kung Fu Panda, además de otros proyectos de doblaje.

Finalmente, Erick Selim dará voz a Brendan, personaje que anteriormente fue interpretado por Javier Ibarreche; Selim cuenta con experiencia en producciones como Lightyear, película animada de Pixar.

El anuncio del nuevo elenco de Wildwood llega después de que espectadores manifestaran su inconformidad con las voces originales y solicitaran una nueva adaptación.

La decisión de un nuevo doblaje de Wildwood en español latinoamericano, abrió una segunda oportunidad para que el público disfrute de la película con otras interpretaciones.

Cabe señalar que Emilio Treviño y Lissy Jiménez conservarán sus participaciones en esta nueva versión, de acuerdo con lo que ambos actores de doblaje comunicaron públicamente.