¿Quién es HotSpanish? El youtuber de lentes y orgullo de Michoacán

HotSpanish, el youtuber de lentes y orgullo de Michoacán, perdió el control de su canal de YouTube.

Afortunadamente, a solo un día de pedir apoyo masivo por redes sociales, celebró que su cuenta de más de 10 millones de seguidores fue recuperada.

Si no sabes de qué personalidad de internet te estamos hablando, a continuación te contamos todo sobre HotSpanish.

Roberto González Manso, conocido como HotSpanish, es un youtuber, influencer y creador de contenido.

En 2014, HotSpanish publicó su primer video en YouTube, siendo el inicio de un proyecto muy gratificante para el influencer.

Al principio, su canal estaba dedicado a bromas y chistes pesados, pero después cambió de rumbo sus videos.

Ha logrado acumular millones de seguidores gracias a sus diversos canales como HotSpanish Vlogs y HotSpanish Music.

En su canal HotSpanish Vlogs, que cuenta con más de 10 millones de suscriptores, destaca el contenido relacionado con retos en los que pone a prueba a sus invitados.

como Fofo Márquez, Yeri Mua y Karely RuIz, así como otros influyentes personajes.

En la actualidad, HotSpanish se ha consolidado como un reconocido creador de contenido a nivel internacional.

HotSpanish nació un 4 de enero de 1989 en Jiquilpan, Michoacán, por lo que en la actualidad tiene 29 años de edad.

HotSpanish ha tenido experiencias amorosas variadas a lo largo de su vida. Actualmente, se encuentra casado con la también influencer Melissa Ríos.

La pareja comenzó su relación en el 2018 y en 2021 contrajeron nupcias.

HotSpanish es del signo zodiacal Capricornio y su elemento es tierra.

HotSpanish tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Melissa Ríos.

Se desconoce el grado de estudios de HotSpanish.

Desde siempre, HotSpanish tuvo aspiraciones en el mundo del espectáculo, lo que lo llevó a comenzar su carrera musical en el año 2016.

Su canal HotSpanish Music, que cuenta con más de 2.17 millones de suscriptores, se enfoca en la publicación de videos musicales donde él es el protagonista.

HotSpanish, uno de los influencers más populares de México, pidió ayuda a sus seguidores para recuperar su canal de YouTube.

Esto luego de ser amenazado por una persona de la cual se desconoce su identidad.

HotSpanish compartió un video en su perfil de TikTok donde reveló la situación legal en la que se encontraba:

“Ahora ocupo de su apoyo amigos. Hay una persona que me ha estado amenazando. Que si no la dejo que use mi contenido y él monetice con mi contenido él iba a tirar mi cuenta de YouTube de más de 10 millones de suscriptores y, ¿qué creen? Ya lo logró. Ya tumbó mi canal y no puedo hacer nada al respecto, lo único que puedo hacer es que ustedes me ayuden”

HotSpanish