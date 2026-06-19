Jeremy Clarkson, conocido presentador de programas como Top Gear y The Grand Tour, dio a conocer que padece un tipo de cáncer de próstata bastante agresivo.

El mismo Jeremy Clarkson reveló esto a través de su nuevo programa, “La Granja de Clarkson”, donde uno de los capítulos abordó temas de salud alrededor del protagonista.

Jeremy Clarkson conocía el diagnóstico desde 2025

Durante el episodio dedicado a la salud de Jeremy Clarkson, el presentador señala que se sometió a una biopsia en 2025, la cual le reveló que padece de cáncer de próstata, esto tras varias evaluaciones médicas.

Además, el mismo Jeremy Clarkson señaló que el cáncer de próstata que padece es bastante agresivo, al grado de que tuvieron que extirpar una parte de la glándula en esas evaluaciones primarias.

Sin embargo, trata de calmar un poco las cosas, mencionado que la detección se dio a tiempo, por lo que está confiado en que el tratamiento funcione y haya éxito en el futuro inmediato.

Durante el resto del episodio, el presentador se ve bastante optimista al respecto, esperando seguir sin problemas con su vida diaria, así como con su programa que se transmite a través de Amazon Prime Video.

No se sabe el estado de salud actual de Jeremy Clarkson

Aunque el anuncio sobre el cáncer de próstata de Jeremy Clarkson se dio recientemente en este 2026, la realidad es que los episodios se terminaron de grabar en el 2025, hace un año, por lo que se desconoce el estado de salud del presentador.

Jeremy Clarkson (The Grand Tour)

Jeremy Clarkson no dio ningún anuncio previo sobre el cáncer de próstata que padece, y tampoco ha hecho una declaración tras darse a conocer el capítulo de su programa donde hace la revelación.

Así que no hay información de cómo le ha ido con el tratamiento, si este ha resultado, si ha habido complicaciones ni si no hay tenido problemas en su vida diaria.

Fans y público en general están a la espera de algún comunicado, deseando que todo vaya bien y que pueda superar lo más pronto posible su enfermedad.