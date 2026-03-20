Omar Fierro es un conductor y actor de televisión, y cine, quien recientemente se postuló para ser parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

El actor busca ser secretario general de la ANDA con la Planilla Rosazul y las votaciones serán del 23 al 27 de marzo.

¿Quién es Omar Fierro? El actor y conductor

Omar Fierro Marcen es un actor y conductor originario de la CDMX, conocido por su trabajo en telenovelas de Televisa y TV Azteca.

Actualmente, Omar Fierro forma parte del programa Como dice el Dicho y comparte contenido sobre recetas de cocina.

Omar Fierro, actor. (Agencia México)

¿Qué edad tiene Omar Fierro?

Omar Fierro nació el 10 de octubre de 1963; a los 62 años de edad.

¿Quién es la esposa de Omar Fierro?

Omar Fierro no está casado, pero mantiene una relación sentimental con una mujer llamada Marisa.

Omar Fierro y su pareja (Instagram/@omarfierrooficial)

¿Qué signo zodiacal es Omar Fierro?

Omar Fierro es Libra.

¿Cuántos hijos tiene Omar Fierro?

Omar Fierro tiene 6 hijos.

Omar Fierro (Agencia México)

¿Qué estudió Omar Fierro?

Omar Fierro estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y ciencias políticas en la UNAM.

¿En qué ha trabajado Omar Fierro?

Omar Fierro inició su carrera en la película “Cachún cachún, ra-ra” y posteriormente participó en la telenovela Vivir un poco.

Su primer protagónico fue en la novela Amor en silencio y ha trabajado en proyectos como:

Quinceañera

La sombra del deseo

Vivir por ti

Hijas de la luna

Esta historia me suena

Un extraño enemigo

Eternamente amándonos

El Junior: El mirrey de los capos

Amanecer

Ha sido conductor de programas como Buenas noches con Omar Fierro y:

A ganar con Omar

Bienvenido a casa

Hola México

Ellas arriba

Baila si puedes

¿Qué hay de comer?

Hoy

El gran pastelero