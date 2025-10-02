Se ha revelado la apariencia de Lex Luthor en el nuevo cómic de Absolute Universe de DC Comics.

Y es que lo que más sorprendió a los fans de DC, es que el temido villano y némesis de Superman, Lex Luthor ahora tiene pelo y es pelirrojo.

¿De qué trata el Absolute Universe de DC en donde Lex Luthor tiene nueva apariencia?

Se ha revelado el nuevo cómic de DC: Absolute Universe, en donde una de las cosas que más llamó la atención fue la apariencia de Lex Luthor.

Pues como se dijo, ahora Lex Luthor tiene cabello y una barba pelirroja, algo que ha impresionado a los fans de DC.

Absolute Universe de DC Comics, revela la apariencia de Lex Luthor (DC Comics )

Absolute Universe es un universo alterno el cual también es conocido como Elseworld o el Mundo Alfa.

Este universo paralelo surgió simultáneamente con Tierra Omega tras la creación de la Frontera Infinita tras la última Guerra del Metal y, junto con Tierra Omega, Elseworld es uno de los dos polos del Multiverso-1 expandido .

Si bien cuenta con muchas similitudes con Tierra 0, Absolute Universe, en lugar de tener esperanza y justicia, está construido a partir de la desesperación.