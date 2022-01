¿Quién es Lisa Bonet? La ex esposa de Jason Momoa que sería antivacunas, tal y como han asegurado en redes sociales,

Hace unos días, Jason Momoa y Lisa Bonet sorprendieron a todos en sus redes sociales tras anunciar que se estaban separando, lo que generó gran revuelo en todo internet.

Desde entonces, se han generado miles de especulaciones al respecto, pues los internautas aún no se explican por qué uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood ha llegado a su fin.

Jason Momoa y Lisa Bonet (Press Agency via Reuters Connect)

¿Quién es Lisa Bonet? La ex esposa de Jason Momoa, quien ha sido señalada por pertenecer al grupo antivacunas; e incluso surgió la teoría de que esta habría sido la razón por la que ambos famosos se separaron.

Pues de acuerdo con dicha teoría, a pesar de haber estado 16 años juntos, Jason Momoa y Lisa Bonet ya no habrían podido continuar juntos debido a sus distintas posturas con respecto a la pandemia de Covid-19.

Lisa Bonet y Jason Momoa se casaron en el año 2017. Sin embargo, se conocieron en el 2004 en un club de jazz.

Entonces, comenzaron a conocerse y a salir, lo que los llevó a un extenso noviazgo. Pero, ¿Quién es Lisa Bonet?

Lisa Bonet (@officiallisabonet/Instagram )

Lisa Bonet nació en San Francisco California, el 16 de noviembre de 1967; por lo que actualmente tiene 54 años de edad.

Desde que era niña sabía que quería ser actriz, y comenzó su carrera artística a los 11 años de edad.

Aunque se dio a conocer gracias a su papel de Denise Huxtable–Kendall, en ‘The Cosby Show’, una serie de televisión que habla acerca de la vida de los Huxtable, una familia afroamericana de clase media alta que vive en el barrio de Brooklyn de Nueva York.

Lisa Bonet (@officiallisabonet/Instagram )

Cabe señalar que durante su juventud dio un poco sobre qué hablar cuando a sus 19 años aceptó el papel de Epiphany Proudfoot en ‘Angel Heart’ de Alan Parker.

Esta producción causó polémica porque tuvieron que eliminar algunas escenas de sexo explícito para que no fuera clasificado como contenido pornográfico.

Tiempo después, posó desnuda para una revista.

Lisa Bonet (@officiallisabonet/Instagram )

Para cuando cumplió 20 años, Lisa Bonet se casó con el cantante Lenny Kravitz, con quien tuvo a su hija, Zoë Isabella Kravitz Bonet, en 1989.

En esta época comenzó a ser reconocida porque su profesionalidad dejaba mucho que desear; pues de acuerdo con varios testimonios de gente que trabajó con ella, llegaba tarde a los rodajes, o simplemente no llegaba.

Esta faceta de ella duró varios años, hasta que en 1993 se divorció de Lenny Kravitz

Lisa Bonet (@officiallisabonet/Instagram )

Luego de eso continuó con sus proyectos. Apareció en ‘Enemy of the State’ con Will Smith y en 2000 en ‘High Fidelity’; mismo que ha sido catalogado como su último trabajo de éxito.

Fue entonces que en el 2004 conoció a Jason Momoa y para el 2005 ya estaba iniciando su relación con él, con quien tuvo dos hijos: Nakoa-Wolf Momoa y Lola Iolani Momoa.