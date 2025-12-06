Te contamos quién es Charlie Hunnam, actor y guionista de cine y televisión que ha ganado popularidad.

Charlie Hunman tiene una carrera con grandes papeles en series y películas.

¿Quién es Charlie Hunnam?

Charles Matthew Hunman, mejor conocido como Charlie Hunnam es un actor y guionista británico de cine y televisión.

La carrera de Charlie Hunnam es conocida por la serie de televisión “Sons of Anarchy”.

Charlie Hunnam (Tomada de video)

¿Cuántos años tiene Charlie Hunnam?

El actor Charlie Hunnam tiene 45 años de edad. Nació el 10 de abril de 1980 en Newcastle, Inglaterra, en Reino Unido.

¿Quién es la esposa de Charlie Hunnam?

Charlie Hunnam estuvo casado con la actriz Katherine Towne de 1998 a 2002.

Para 2005, Charlie Hunnam conocería a Morgana McNeils, su actual novia con la que lleva dos décadas saliendo.

Charlie Hunnam.

¿Qué signo zodiacal es Charlie Hunnam?

Por su fecha de nacimiento, Charlie Hunnam es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Charlie Hunnam?

Charlie Hunnam no tiene hijos.

¿Qué estudió Charlie Hunnam?

Se sabe que Charlie Hunnam estudió Artes Escénicas en el Instituto De Arte de Carlisle en Cumbria.

Charlie Hunnam en Sons of Anarchy (Especial)

¿En qué ha trabajado Charlie Hunnam?

La carrera de Charlie Hunnam comenzó a los 16 años al ser descubierto por una productora que lo invitó a la serie “Byker Grove” para tres capítulos.

Posteriormente, Hunnam participaría en el drama Queer as Folk de 1999 que le daría algo de éxito hasta para una secuela.

Las películas y series de televisión en las que ha actuado Charlie Hunnam son:

Microsoap (1998)

Jóvenes rebeldes (1999)

¿Qué le ocurrió a Harold Smith? (1999)

Vida universitaria (Undeclared) (2001)

La leyenda de Nicholas Nickleby (2002)

Sin rastro (2004)

Regreso a Cold Mountain (2005)

Hooligans (2005)

Niños del hombre (2006)

Sons of Anarchy (2008)

The Ledge (2011)

Atrapados (2012)

3, 2, 1... Frankie Go Boom (2012)

Titanes del Pacífico (2013)

La cumbre escarlata (2016)

Z, la ciudad perdida (2016)

Papillon: La gran fuga (2017)

El Rey Arturo: La leyenda de la espada (2017)

En mil pedazos (2018)

Los bandidos de Kelly (2019)

Triple frontera (2019)

Los caballeros (2019)

Tierra salvaje (2019)

La última mirada (2021)

Shantaram (2022)

Rebel Moon 1 y 2 (2023-2024)

Monstruo: La historia de Ed Gein (2025)

Charlie Hunnam (Especial)

Charlie Hunnam aparece en la lista de los 10 actores más buscados de 2025 en Google

Se reveló la la lista de los 10 actores más buscados de 2025 en Google y Charlie Hunnam apareció en ella.

El actor británico se colocó en el puesto número 6 del ranking, gracias a su participación en Monstruo: La historia de Ed Gein.

Aquí la lista completa que publicó Google: