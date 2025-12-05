Lewis Pullman es uno de los actores más solicitados de la actualidad, muestra de ello es que fue de los más buscados en Google en 2025.
Sin embargo, la carrera de Lewis Pullman se extiende más allá de sus apariciones en películas y diversos medios de este año.
¿Quién es Lewis Pullman?
Lewis James Pullman es un actor estadounidense, hijo del también actor Bill Pullman y la bailarina Tamara Hurwitz, nacido en Los Ángeles, California.
¿Qué edad tiene Lewis Pullman?
Lewis Pullman nació el 29 de enero de 1993, actualmente tiene 32 años de edad.
¿Quién es la esposa de Lewis Pullman?
Lewis Pullman no se ha casado. Actualmente se encuentra en una relación con la modelo Kaia Gerber.
¿Qué signo zodiacal es Lewis Pullman?
Al haber nacido el 29 de enero, Lewis Pullman es del signo de Acuario.
¿Cuántos hijos tiene Lewis Pullman
Lewis Pullman no tiene ni hijos ni hijas.
¿Qué estudió Lewis Pullman?
Lewis Pullman estudió Trabajo Social en el Warren Wilson College de Carolina del Norte, terminando la carrera a la edad de 23, antes de dedicarse por completo a la actuación.
¿En qué ha trabajado Lewis Pullman?
Antes de ser actor, Lewis Pullman fue el baterista de la banda Atta Boy, con quienes lanzó dos álbumes en 2012 y 2020 respectivamente.
Posterior a eso se comenzó a actuar en una serie de cortos, hasta que en 2015 consiguió una oportunidad en la serie Highstone de Amazon Studios.
Estos son algunos de los trabajos más destacados de Lewis Pullman:
- The Ballad of Lefty Brown
- Aftermath
- Lean on Pete
- Battle of the Sexes
- The Strangers: Prey at Night
- Bad Times at the El Royale
- Them That Follow
- The Voice in Your Head
- Pink Skies
- Top Gun: Maverick
- Press Play
- The Starling Girl
- The Line
- The Caine Mutiny Court-Martial
- Water Rises
- Skincare
- Riff Raff
- Salem’s Lot
- Thunderbolts*
- The Testament of Ann Lee
- Lessons in Chemistry
Lewis Pullman fue de los actores más buscados en Google en 2025
Gracias a su aparición en Thunderbolts, Lewis Pullman fue de los actores más buscados en Google en 2025, pues muchos querían saber quién había interpretado a Sentry.
Algo curioso es que Lewis Pullman cayó en el papel de Sentry de rebote, pues estaba pensado para Stephen Yeun; pero este no pudo aceptar el papel.
Muchos fans consideran que fue algo afortunado, pues Stephen Yeun no le hubiera dado ese carisma e inocencia que Sentry necesitaba en Thunderbolts.
Veremos de regreso a Lewis Pullman en este 2026 en el MCU en Avengers: Doomsday, donde volverá a interpretar a Sentry.