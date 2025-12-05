Lewis Pullman es uno de los actores más solicitados de la actualidad, muestra de ello es que fue de los más buscados en Google en 2025.

Sin embargo, la carrera de Lewis Pullman se extiende más allá de sus apariciones en películas y diversos medios de este año.

¿Quién es Lewis Pullman?

Lewis James Pullman es un actor estadounidense, hijo del también actor Bill Pullman y la bailarina Tamara Hurwitz , nacido en Los Ángeles, California.

Lewis Pullman (CJ Entertainment)

¿Qué edad tiene Lewis Pullman?

Lewis Pullman nació el 29 de enero de 1993, actualmente tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Lewis Pullman?

Lewis Pullman no se ha casado. Actualmente se encuentra en una relación con la modelo Kaia Gerber.

Lewis Pullman (Paramount)

¿Qué signo zodiacal es Lewis Pullman?

Al haber nacido el 29 de enero, Lewis Pullman es del signo de Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Lewis Pullman

Lewis Pullman no tiene ni hijos ni hijas.

Lewis Pullman (Especial)

¿Qué estudió Lewis Pullman?

Lewis Pullman estudió Trabajo Social en el Warren Wilson College de Carolina del Norte, terminando la carrera a la edad de 23, antes de dedicarse por completo a la actuación.

¿En qué ha trabajado Lewis Pullman?

Antes de ser actor, Lewis Pullman fue el baterista de la banda Atta Boy, con quienes lanzó dos álbumes en 2012 y 2020 respectivamente.

Posterior a eso se comenzó a actuar en una serie de cortos, hasta que en 2015 consiguió una oportunidad en la serie Highstone de Amazon Studios.

Estos son algunos de los trabajos más destacados de Lewis Pullman:

The Ballad of Lefty Brown

Aftermath

Lean on Pete

Battle of the Sexes

The Strangers: Prey at Night

Bad Times at the El Royale

Them That Follow

The Voice in Your Head

Pink Skies

Top Gun: Maverick

Press Play

The Starling Girl

The Line

The Caine Mutiny Court-Martial

Water Rises

Skincare

Riff Raff

Salem’s Lot

Thunderbolts*

The Testament of Ann Lee

Lessons in Chemistry

Lewis Pullman fue de los actores más buscados en Google en 2025

Gracias a su aparición en Thunderbolts, Lewis Pullman fue de los actores más buscados en Google en 2025, pues muchos querían saber quién había interpretado a Sentry.

Algo curioso es que Lewis Pullman cayó en el papel de Sentry de rebote, pues estaba pensado para Stephen Yeun; pero este no pudo aceptar el papel.

Muchos fans consideran que fue algo afortunado, pues Stephen Yeun no le hubiera dado ese carisma e inocencia que Sentry necesitaba en Thunderbolts.

Veremos de regreso a Lewis Pullman en este 2026 en el MCU en Avengers: Doomsday, donde volverá a interpretar a Sentry.