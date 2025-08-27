La famosa plataforma de streaming Netflix ya ha adelantado sus primeras imágenes para Monstruo temporada 3 con la historia de Ed Gein como protagonista.

Por lo que la antología true crimen del director de 59 años de edad, Ryan Murphy está por regresar con la historia de Ed Gein protagonizando Monstruo temporada 3; estos son los detalles del estreno en Netflix.

Netflix revela la historia de Ed Gein como protagonista de Monstruo temporada 3

La historia del asesino Ed Gein será quien protagonice la serie Monstruo temporada 3 para Netflix.

Serie de Netflix que regresa y apunta alto, tras el éxito de sus antecesoras, Jeffrey Dahmer de 2002 y la historia de Lyle y Erik Menendez en 2024.

En esta ocasión Monstruo temporada 3 se centra en el asesino y profanador de tumbas Ed Gein que paralizó los alrededores de Plainfield en Wisconsin, Estados Unidos.

Pues en la sinopsis oficial para Monstruo temporada 3, la historia protagonizada por Ed Gein en Netflix se puede leer:

“En los helados campos del Wisconsin rural de los años cincuenta, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana.

Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo que perseguiría a Hollywood durante décadas.

Desde Psicosis hasta La matanza de Texas y El silencio de los corderos, el legado macabro de Gein engendró monstruos de ficción creados a su imagen y encendió una obsesión cultural por lo criminalmente desviado. Ed Gein no solo influyó en un género: se convirtió en el modelo del horror moderno".

Before Psycho... there was Ed.



Charlie Hunnam stars in Monster: The Ed Gein Story. Arriving October 3. pic.twitter.com/ZbsIV6IFEg — Netflix (@netflix) August 27, 2025

¿Cuándo se estrena Monstruo temporada 3, la historia protagonizada por Ed Gein en Netflix?

La serie Monstruo en su temporada 3 con la historia protagonizada por Ed Gein ya tiene fecha oficial de estreno en la plataforma de streaming Netflix.

Por lo que a partir del próximo viernes 3 de octubre de 2025 podrás disfrutar del estreno en Netflix de la serie Monstruo temporada 3.

Su legado retorcido inspiró el terror que conoces.😱 pic.twitter.com/6eLQyv8bo2 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 27, 2025

Este es el reparto de Monstruo temporada 3, la historia protagonizada por Ed Gein en Netflix

Además de las imágenes y fecha de estreno para la serie Monstruo temporada 3, la historia protagonizada por Ed Gein en Netflix, ya conocemos al reparto.

Por lo que los actores en el elenco de Monstruo temporada 3, la historia protagonizada por Ed Gein en Netflix son:

Charlie Hunnam de 45 años de edad, como Ed Gein

Tom Hollander de 58 años de edad

Laurie Metcalf de 70 años de edad

Suzanna Son de 29 años de edad

Vicky Krieps de 41 años de edad

Olivia Williams de 57 años de edad

Lesley Manville de 69 años de edad

Joey Pollari de 31 años de edad

Charlie Hall de 28 años de edad

Tyler Jacob Moore de 42 años de edad

Mimi Kennedy de 76 años de edad

Will Brill de 39 años de edad

Robin Weigert de 56 años de edad