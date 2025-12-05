Song Ji-woo es una actriz que alcanzó la fama mundial gracias a su papel de Kang Mi-na en la serie El Juego del Calamar 2.

¿Quién es Song Ji-woo?

Song Ji-woo es una actriz originaria de la provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur.

En 2024 ganó en la categoría Estrella en Ascenso de los Premios de entretenimiento Hallyu de Corea, uno de sus primeros premios como actriz.

Song Ji-woo (Instagram | @zwu1215)

¿Cuántos años tiene Song Ji-woo?

Song Ji-woo nació el 15 de diciembre de 1997; actualmente la actriz tiene 27 años de edad.

¿Quién es el esposo de Song Ji-woo?

No hay información certera de la vida personal de Song Ji-woo, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Song Ji-woo?

De acuerdo con la astrología, Song Ji-woo nació bajo el signo de Sagitario.

Song Ji-woo (Instagram | @zwu1215)

¿Quiénes son los hijos de Song Ji-woo?

Song Ji-woo no tiene hijos.

¿Qué estudió Song Ji-woo?

Song Ji-woo estudió actuación en el Departamento de Teatro de la Universidad Nacional de Artes de Corea, una de las escuelas más prestigiosas de surcorea.

¿En qué ha trabajado Song Ji-woo?

A su corta edad Song Ji-woo ya cuenta con una larga serie de proyectos televisivos que van más allá de El Juego del Calamar 2 como:

Bendición del mar

Bienvenidos a la vida

Extraordinario tú

Reina: amor y guerra

¡Excéntrico! Chef Moon

Número de escena de amor

¡Shhh! Por favor, cuida de él

El matrimonio prohibido

Me encanta odiarte

Un tiempo llamado tú

Cautivando al rey

Doctor Slump

Soñando con un maldito cuento de hadas

Amor andante

Lado B de Gangman

Song Ji-woo (Instagram | @zwu1215)

Song Ji-woo fue de las actrices más buscadas en Google durante el 2025

En diciembre de 2025, Google lanzó un resumen de actividades entre los usuarios de los últimos 12 meses.

Entre una de las estadísticas que lanzó se encontraba la lista de actores que más fueron gloogleados en el buscador a lo largo del año.

Song Ji-woo fue una de las personalidades que figuró en dicha lista, ocupando el lugar número cuatro, entre Isabela Merced y Kaitlyn Dever.

La actriz alcanzó este nivel de popularidad después de que en Netflix se estrenara la segunda parte de El Juego del Calamar.