Yolanda Andrade padece neuralgia del trigémino, una enfermedad que le provoca dolor facial. Cabe recordar que la conductora también fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica.

Una nueva enfermedad se suma al difícil diagnóstico de Yolanda Andrade, quien lleva varios años enfrentado secuelas de su enfermedad.

La conductora compartió un video que hablaba de la neuralgia del trigémino, un trastorno crónico que provoca fuertes dolores en la zona facial originado por un mal funcionamiento en el nervio trigémino.

Yolanda Andrade revela que padece neuralgia del trigémino

Fue a través de la red social Threads que Yolanda Andrade compartió su nuevo diagnóstico y mencionó que compartía su experiencia para concientizar a las personas sobre esta enfermedad.

“Neuralgia trigénimo es lo que yo tengo”, mencionó Yolanda Andrade en su publicación, donde aseguró que esta enfermedad es una de las más dolorosas.

Yolanda Andrade regresó a grabar Montse & Joe (Instagram/@yolandaamor)

Yolanda Andrade contó que hay días donde se siente estable, pero hay otros donde le es complicado moverse, hablar o abrir los ojos.

La conductora comenzó con problemas de salud en 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma.

La salud de Yolanda Andrade se fue deteriorando y presentó fotosesibilidad, así como problemas en el habla y en ocasiones de movilidad.

Yolanda Andrade confesó en 2025 que padecía esclerosis lateral amiotrófica y en diciembre asustó a sus fans al asegurar que este sería su último año de vida.

¿Qué es la neuralgia del trigémino? La dolorosa enfermedad que padece Yolanda Andrade

La neuralgia del trigémino o tic doloroso es una afección crónica que provoca dolor y que afecta el nervio trigémino, el cual es responsable de la sensación en el rostro.

Esta enfermedad provoca episodios de dolor intenso en la cara y se siente como una descarga eléctrica, que suele ser punzante o agudo.

Hay dos tipos de neuralgia de trigémino; uno provoca dolor en una parte de la cara, y el otro dolores intensos que se pueden desencadenar por movimientos comunes como el lavado, rasurado o cepillarse los dientes, entre otros.