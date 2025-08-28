¿Qué pasó con Mariana Seoane y Gala Montes -de 25 años de edad- en Juego de las Estrellas 2025? Un video de YouTube exhibe parte de su presentación.

El Juego de las Estrellas es un evento que une al futbol con la música regional mexicana, sin embargo, Mariana Seoane -de 49 años de edad- no habría tenido una buena experiencia.

Así se presentaron Mariana Seoane y Gala Montes en Juego de las Estrellas 2025

El miércoles 27 de agosto se llevó a cabo El Juego de las Estrellas 2025 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la alcaldía Benito Juárez.

Mariana Seoane y Gala Montes fueron las madrinas de este importante evento en donde se combina el mundo del deporte con la música.

Desde su presentación, Mariana Seoane y Gala Montes mostraron que tienen una gran relación de amistad, sin embargo tal parece que no todo fue felicidad para ellas.

Y es que a través de un video de YouTube se exhibió que Mariana Seoane no se encontraba tan feliz y así lo demostró cuando el presentador le pidió que apostará algo con Gala Montes.

Esto luego de que Mariana Seoane era la capitana del equipo de Norteño, mientras que Gala Montes de los de banda.

A Mariana Seoane no le pareció la idea de apostar y menos cuando el presentador le señaló que la perdedora se podría teñir el cabello de rubio.

Al final fue el equipo de las bandas el que ganó, pero ya no se habló si Mariana Seoane se va a teñir de rubio luego de que perdió el equipo al que representaba.

Video de YouTube exhibe a Mariana Seoane muy molesta durante el Juego de las Estrellas

Pero las cosas no se quedaron ahí, y es que Mariana Seoane si externó su molestia durante su presentación en El Juego de las Estrellas 2025.

Y es que Mariana Seoane tuvo que repetir la canción y es que aseguró que no la estaban tocando en su tono.

Pero no fue solo eso y es que a lo largo de su presentación se quejó de que no escuchaba a los músicos por lo que no sabía qué parte debería de cantar.

Mariana Seoane exhibió que los músicos tenían un “desmadre”, además insinuó que no se sabían la canción.

Tras la visible molestia de Mariana Seoane, Jessie Cervantes fue cuestionado sobre esta situación.

Sin embargo, Jessie Cervantes dijo desconocer esta situación ya que cuando se había encontrado con Mariana Seoane no le había comentado nada.

Los reporteros incluso le señalaron a Jessie Cervantes que Mariana Seoane se quejó que no había tenido un baño para ella y tuvo que compartir con todos los hombres, momento que le creó incomodidad.

Jessie Cervantes destacó que trataría de hablar con Mariana Seoane y enmendar la situación organizando algún otro evento con ella.

Los reporteros le señalaron que Gala Montes también se habría ido un poco molesta por temas de organización.

Sin embargo, durante su presentación Gala Montes no exhibió ninguna incomodidad como si lo hizo Mariana Seoane.

Jessie Cervantes recalcó que también hablarían con ella para ver qué pasó y enmendar si algo la molesto.

Durante su conversación, Jessie Cervantes destacó que en eventos tan grandes como El Juego de las Estrellas 2025 hay cosas que se salen un poco de control por la gran cantidad de famosos que acuden.

Sin embargo, Jessie Cervantes dejó en claro que a él no le toco ver esa situación, pero hablará con los famosos para enmendar la situación en caso de que se hubiera generado algún inconveniente.