Gala Montes- de 25 años de edad- rompe en llanto al hablar de diversas polémicas y las etapas más dura de su vida con Yordi Rosado en Youtube.

La actriz confiesa como ha sido su relación amorosa con su mánager Icho Van y su lucha contra las adicciones.

Gala Montes llora con Yordi Rosado al hablar de su novio Icho Van

Gala Montes confirmo que su novio Icho Van ha sido una pieza fundamental en su vida en los últimos meses.

En entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes, llora al confesar que Icho Van la apoya incondicionalmente luego de sus recientes polémicas.

“Mi novio es mi fan número uno y ante todas las adversidades ha estado conmigo” Gala Montes

Gala Montes, quien recientemente subió al ring en Supernova: Orígenes relato que durante este episodio tuvo los ánimos de Ichon Van.

“El estaba intentando animarme, el sabía que había sido un momento difícil para mi, porque yo estaba en shock” relata Gala Montes.

Gala Montes continuo diciendo que su novio Icho Van no la dejo caer y le dijo palabras de aliento “lo hiciste cabrón a pesar de todo”.

Gala Montes demuestra que lo importante actualmente en su vida es la presencia de Icho Van, a pesar de todos los rumores.

“Para mi lo más importante es que siempre este ahí sosteniendo mi mano, a pesar de todo lo que diga la gente”.

Gala Montes se sincera sobre sus adicciones con Yordi Rosado en YouTube

Gala Montes también compartió en entrevista con Yordi Rosado para Youtube sobre un capítulo difícil de su vida relacionado con el consumo de marihuana.

La actriz relató que su consumo de marihuana inició a los 15 años luego del diagnostico de cáncer de su mamá Crista Montes.

Sin embargo, explica que se intensifico a lo largo de su vida tras problemas familiares y la atención mediática.

Gala Montes (Instagram/@galamontes)

“Hay muchas personas que me siguen puedan estar pasando por el mismo proceso que yo, que también pueden venir de una familia disfuncional o que pueden sentirse solos” Gala Montes

Gala Montes comentó que su dependencia estaba estrechamente relacionada con la depresión que experimentaba.

De acuerdo con Gala Montes el uso de la marihuana se transformó en un método para manejar la ansiedad y la presión emocional.

Reconoció que durante un periodo “se fugaba de su realidad” consumiendo drogas.

Gala Montes también enfatizó que “sí hay formas de desengancharse de estas sustancias y la mejor es el deporte”.

La actriz confesó que gracias al proyecto de Supernova: Orígenes logró de consumir marihuana.

“Yo decidí hacerlo porque mi iban a partir mi mandarina en gajos, no puedes fumar y boxear, la verdad yo lo hice por ese compromiso” Gala Montes

Gala Montes rompió en llanto al declarar que la abstinencia fue un proceso difícil.

Mismo que lo atribuyó también a la entrevista que dio Crista Montes a Adrián Marcelo