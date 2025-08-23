La actriz y cantante de 25 años de edad Gala Montes al fin hizo su debut en la obra musical Lagunilla mi Barrio.

Debut de Gala Monte que se tras su pelea en Supernova: Orígenes y con cambio de look pues la actriz anda en rubia.

Luego de que el fin de semana pasado Gala Montes dio espectáculo en Supernova: Orígenes pese a perder pelea, ahora la actriz vuelve a brillar con su debut en la obra musical Lagunilla mi Barrio.

Debut de Gala Montes que sorprende, pues se dejó ver en rubia, cambio de look que gusto a sus fans que no dejaron de mostrar su apoyo en esta participación especial para la obra de teatro.

Pues dicha participación de Gala Montes en rubia para el musical Lagunilla mi Barrio, interpreta a exactamente “La Rubia” en el bar Kumbala.

Dicho personaje que llevará Gala Montes con “La Rubia” se trata de la dueña del bar Kumbala, por lo que la actriz estará interpretando en cuatro funciones en total.

Ante el debut de la cantante Gala Montes en rubia para Lagunilla mi Barrio, la también actriz se ha llevado los aplausos de sus fans.

Pues entre comentarios se puede leer “wow eres una reina”, “tienes todo mi Gala”, “gracias por dejarnos verte en vivo en Lagunilla mi Barrio”.

Asimismo, no solo lo rubia de Gala Montes sorprendió, sino también la forma en la que realizó su participación en Lagunilla mi Barrio.

Pues además de actuar, Gala Montes también cantó en Lagunilla mi Barrio “que voz”, “ que ese talento y power se vean aún más”.

Comentarios que hicieron que otros más aseguraran que necesitarán aún más funciones de Gala Montes en rubia para Lagunilla mi Barrio.