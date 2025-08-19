Luego de que la polémica por Supernova:Orígenes se cerró con Gala Montes de 25 años de edad y Alana Flores, la actriz se sinceró sobre una adicción que vivió momentos antes de su pelea.

Gala Montes aseguró que había aceptado la pelea con Alana Flores porque quería sacar todo el coraje que tenía cargando, pero tras Supernova:Orígenes confesó que se hizo adicta a la marihuana.

Gala Montes anduvo de adicta a la marihuana, confiesa tras pelea con Alana Flores

Una vez pasada la histeria colectiva por la pelea de Gala Montes con Alana Flores de 24 años de edad, en Supernova:Orígenes, la actriz confesó que andaba adicta a la marihuana.

En un post dedicado principalmente a su pelea con Alana Flores, al esfuerzo y la dedicación para atreverse a cosas en la vida, Gala Montes confesó que no la pasó bien en los últimos meses.

La actriz se confesó y admitió que se hizo adicta a la marihuana, “terminé enganchándome” por lo que la pelea con Alana Flores le ayudó a dejar este consumo.

Gala Montes, actriz. (@galamontes)

Gala Montes compartió que su consumo se debió a “cosas personales muy dolorosas” que le habían ocurrido lo que terminó fumando marihuana.

“En los últimos meses me han pasado muchas cosas personales muy dolorosas, lo cual me orilló a sentirme muy sola, con ansiedad, depresión, estaba desesperada y por ende terminé enganchándome con marihuana, pero gracias a este proceso logré enfocarme en mis objetivos y metas en la vida otra vez”. Gala Montes, actriz.

Asimismo, recordó a sus seguidores que deben buscar ayuda si están consumiendo drogas, además de que “el amor y las drogas no se mezclan”.

“O sueltas lo que más amas por las drogas o lo que más amas te soltará por las drogas ¡tú dices! “. Gala Montes, actriz.

Gala Montes confiesa que tiene adicción a la marihuana. (@galamontes)

Gala Montes cayó en la marihuana no por Icho Van, pero sí sería por Beba Montes

Gala Montes admitió que gracias a su pelea con Alana Flores pudo dejar su consumo de marihuana, mismo que se desató por cosas personales “muy dolorosas”, pero también por un amor.

Aunque Gala Montes no fue directa sobre la situación que le pasaba, lo que es seguro es que no se refería a Icho Van debido a que este sí la acompañó a su pelea contra Alana Flores.

Pero por otra parte, la actriz lleva meses distanciada de su hermana Beba Montes, con quien mantenía una relación cercana desde antes de La Casa de los Famosos México 2024.

La Bebe Montes (@labebamontes)

Incluso, Beba Montes y su hija Alabama Montes no asistieron a la pelea de la actriz, pero sí tuvo una videollamada con su sobrina.

Sin embargo, hay nula interacción entre Gala Montes y su hermana, pese a la pelea de la actriz y a que Beba Montes le propuso matrimonio a su novia.