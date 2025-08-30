Hay pleito casado entre Niurka Marcos de 57 años de edad y Ninel Conde, pero todo empezó hace más de diez años por la obra de teatro Baño de Mujeres.

Aunque las frases que Niurka Marcos contra Ninel Conde de 48 años de edad, siguen muy actuales, la realidad es que su pleito ya tiene tiempo, pero solo porque una no soporta.

¿Cómo inició el pleito entre Niurka Marcos y Ninel Conde? Un tema de egos las distanció en 2014

Es bien sabido que Niurka Marcos y Ninel Conde tienen una fuerte rivalidad, pero este pleito tiene más de diez años y fue por una obra de teatro.

Baño de Mujeres era el nombre que tenía una obra de teatro en 2014 producida por Gabriel Varela, con elenco integrado por:

Sylvia Pasquel de 74 años de edad

Sergio Sendel de 58 años de edad

Alexis Ayala de 60 años de edad

Martha Julia de 52 años de edad

Azela Robinson de 60 años de edad

Mauricio Barcelata de 55 años de edad

Ariane Pellicer de 62 años de edad

Francesca Guillen de 48 años de edad

Patricia Reyes Spíndola de 72 años de edad

Ofelia Medina de 75 años de edad

Gina Varela de 47 años de edad

Paola Medina de edad desconocida

María Jeréz de 67 años de edad

Sin embargo, Gabriel Varela decidió extender la invitación a Ninel Conde para que fuera la estelar en Baño de Mujeres, pero algo no le pareció al bombón asesino.

Y es que Ninel Conde habría cuestionado al productor de Baño de Mujeres solo el elenco de la obra de teatro, donde hasta ese momento estaba Niurka Marcos incluída.

Ninel Conde, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Ante ello, Ninel Conde habría hecho que el productor de Baño de Mujeres eligiera entre ella o Niurka Marcos, obteniendo que la vedette cubana saliera de la obra de teatro.

Fue así que la rivalidad entre Niurka Marcos y Ninel Conde comenzó, pues la vedette no se quedó callada y la acusó de no soportarla porque claramente la iba a opacar.

A ello se le suma que Niurka Marcos ha asegurado que Ninel Conde ve como competencia a toda las mujeres bellas, como Maribel Guardia por ejemplo, con quien también ha tenido problemas.

Además asegura que el bombón asesino trata mal al staff detrás de bambalinas en las obras de teatro.

Las frases icónicas que Niurka Marcos ha lanzado en contra de Ninel Conde durante su pelea de más de una década

La pelea entre Niurka Marcos y Ninel Conde por la obra Baño de Mujeres ha llevado a la creatividad de la vedette cubana, construyendo estas frases contra el bombon asesino que ahora son icónicas:

“¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?“

“Silicón, silicón asesino, Ninel Conde, silicón, silicón, silicón”.

“¿Cantas? Hoy en día cualquiera canta”

“Está muy acartonada… si se le va un hilo se le rompe toda la costura”

“Hay personas mediáticas que sobreviven. Ella es una de ellas”

Pese a ello, Niurka Marcos ha dicho que sí estaría dispuesta a trabajar con Ninel Conde, pues cree que harían “mucho dinero” juntas por el morbo que causaría un reencuentro.