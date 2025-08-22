Un video de Youtube estaría confirmando que la salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 2025 fue por mutuo acuerdo.

Por lo que pese a ser una de las habitante menos querida de La Casa de los Famosos México 2025, la salida de Ninel Conde no habría sido decisión del público.

¿Ninel Conde pidió salir de La Casa de los Famosos México 2025? Su eliminación se explicaría así, según video de YouTube

Ninel Conde dice no estar molesta y mucho menos triste por su salida de La Casa de los Famosos México 2025, según muestra un video de YouTube.

De acuerdo con un audio que el programa “Chismecito” dio a conocer, Ninel Conde se dice sorprendida de lo que la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025 vio.

Ya que “por cuestión de perspectiva”, la actriz, de 48 años, pasó a ser la agresora en lugar de la agredida.

Mientras que su “violentador” (Alexis Ayala, de 60 años) se convirtió en héroe.

Por lo que le es muy frustrante ver como la injusticia y la doble moral reina en el reality show donde si no se es hipócrita o un personaje no te va bien.

Motivo por el que ya no se sentía a gusto debido a que no se encontraba en su entorno, razón por la que en sus últimos días se mostró seria y distante, por lo que habría pedido su salida.

"De todo siempre tenemos un aprendizaje, el mío fue que si no encajas en un espacio con los principios equivocados es mejor no estar ahí, por eso me veían seria, pensativa, porque no comulgo con la hipocresía, la falsedad y el querer sobresalir por encima de los demás" Ninel Conde

Ninel Conde no ingresó a La Casa de los Famosos México 2025 por fama puesto que, dice, es la más famosa de todos

Ninel Conde tiene casi 30 años de carrera artística, tiempo suficiente para jactarse de gozar de gran fama por lo que esa no fue la razón por la ingresó a La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde ingresó a La Casa de los Famosos México 2025 porque quería que la gente la conociera tal y como es aún cuando la mayor parte del tiempo se mantuvo en persona.

Incluso copió parte de la estrategia de Melissa Gate, de 34 años, quien se convirtió en la ganadora sin corona de La Casa de los Famosos Colombia.

La actriz insiste, no fue para ser famosa pues lo es y más que sus excompañeros.

“Yo no fui a buscar fama soy la más famosa, creo que la más de todos, sin ser presuntuosa, fui a que mis fans conocieran al ser humano” Ninel Conde

Ninel Conde (Instagram | @lacasafamososmx)

Aunque ‘La bombón asesino’ presume de ser famosa y querida por el público mexicano, lo cierto es que su comportamiento dentro del reality de Televisa-Univisión no gustó.

Esto porque la actriz excluyó a Mar Contreras, de 44 años, de su grupo porque su compañera no la vio como su líder.

Así como tachó de violentador a Alexis Ayala porque el actor le gritó a Elaine Haro, de 21 años, durante un mecánica.