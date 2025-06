La polémica persigue a Poncho de Nigris de 49 años de edad y Marcela Mistral, pues luego de que ella decidió irse de viaje sola, el influencer confirma que hay crisis matrimonial.

Marcela Mistral de 36 años de edad, decidió emprender un viaje con sus hijos, pero el que Poncho de Nigris no haya ido ha desatado polémica que lo llevó a confirmar el distanciamiento.

¿Están amarrados por sus hijos? Un comentario que hizo Poncho de Nigris en una transmisión en vivo desató polémica ahora que Marcela Mistral anda de viaje sin su esposo.

Fue a través de varios videos en TikTok que Marcela Mistral compartió que se fue de viaje con sus hijos y de causando impacto por haber viajado sin Poncho de Nigris.

Y es que en los videos, usuarios acusan que solo estando sin Poncho de Nigris, Marcela Mistral logra disfrutar plena sin que el influencer la limite.

La mamá de Poncho de Nigris, Leticia Guajardo, le reclama falta de ayuda a su papá; “yo ya no puedo; no somos perfectos”

Y aunque Marcela Mistral nunca habló de un distanciamiento con Poncho de Nigris, fue él quien aseguró que hay crisis matrimonial e incluso dijo que están juntos por sus hijos.

A través de un en vivo Poncho de Nigris dijo “sí hay crisis” con Marcela Mistral, para luego aseguran que han pasado por varias malas rachas a lo largo de su matrimonio.

Sin embargo, lo que ha causado más impacto es que Poncho de Nigris argumentara que no puede estar lejos de sus hijos, justificando así su matrimonio con la conductora.

“Tenemos algo muy valioso que son los hijos y la verdad no tenemos corazón para dejar solo a los niños, no tenemos corazón para eso. No podría vivir sin mis hijos, no podría estar viviendo sin ellos, sería muy difícil la vida y sería muy triste”.

Poncho de Nigris, influencer.