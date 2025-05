Poncho de Nigris -de 49 años de edad- no felicitó a su mamá el Día de las Madres y Leticia Guajardo se grabó llorando porque no su hijo no se acordó de ella.

Leticia Guajardo y Poncho de Nigris están distanciados desde hace meses, su relación se fracturó aún más tras el escándalo de los XV años de su hija.

Poncho de Nigris se olvidó de su mamá el Día de las Madres y la hizo llorar

Leticia Guajardo hizo un en vivo para revelar que Poncho de Nigris y sus hijos se olvidaron de ella el Día de la Madres.

La mamá de Poncho de Nigris contó que sus hijos no le hablaron para felicitarla y, entre lágrimas, confesó que estaba sola.

Poncho de Nigris junto a su mamá Leticia Guajardo (@leticiagdenigris / Instagram)

El distanciamiento entre Poncho de Nigris y su madre se originó luego de que Leticia Guajardo revelara que su hijo no quería pagar los XV años de su hija.

Poncho de Nigris enfureció, pues asegura que él le ofreció un auto o un viaje a su hija, pero ella se negó.

“Ya estaba rota la relación de Poncho e Ivanna, yo quería que se volvieran hablar y fue peor, fue un desastre” Leticia Guajardo

Leticia Guajardo se mostró decepcionada, pues asegura que siempre trató de cuidar a Poncho de Nigris ante su falta de talento.

“Fue el más consentido Poncho, fue al que más ayudé hasta los 35 años, porque los otros eran unos cracks y todo, y ganaban mucho y él no” Leticia Guajardo

La mamá de Poncho de Nigris comenzó a llorar, pues el conductor no habla con ella desde marzo.

“Me dijeron: ‘no va venir Poncho, ni nada’ y dije, ah bueno, pues ni modo, yo lo único que le quiero decir es que tristeza que se ponga así” Leticia Guajardo

Leticia Guajardo está deprimida por el distanciamiento de Poncho de Nigris

La mamá de Poncho de Nigris asegura que está deprimida por el rechazo de su hijo y su edad ya no le permite tener fortaleza.

“Ahora sí me siento triste y deprimida, antes me enojaba con él y tenía mucho aguante, pero ahorita ya no porque ya estoy grande” Leticia Guajardo

Leticia Guajardo ha acusado en diversas ocasiones a Marcela Mistral -de 36 años de edad- de provocar las peleas con Poncho de Nigris.

En un en vivo, Leticia Guajardo aseguró que la esposa de Poncho de Nigris había distanciado a su familia .

“Te felicito, ya sacaste a todos de la familia, vas a ver cómo te va ir con Poncho”, dijo muy molesta Leticia Guajardo en marzo.

Por otro lado, Poncho de Nigris ya había informado que se iba a distanciar de su mamá por su paz mental.

Incluso, Poncho de Nigris evitó invitar a su mamá a la fiesta de cumpleaños de su hijo Toñito.