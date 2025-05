Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, hace un fuerte reclamo por falta de ayuda a su esposo y confiesa que ella ya no puede.

Tras las peleas públicas que ha tenido con Poncho de Nigris -de 49 años de edad-, la señora Leticia Guajardo le recuerda que fue a él a quien más apoyó.

Y es que aunque Leticia Guajardo reconoce que ha tenido sus errores, le pide a Poncho de Nigris cumplir con todo lo que le prometió a su papá.

Poncho de Nigris y su mamá, Leticia Guajardo (Instagram/@ponchodenigris)

Leticia Guajardo le reclama a Poncho de Nigris por no apoyar a su papá

A través de un video, Leticia Guajardo lamentó que la relación con Poncho de Nigris esté muy mal, a tal punto que ya ni siquiera se encuentre apoyando a su papá.

De acuerdo con Leticia Guajardo, la silla de ruedas del papá de Poncho de Nigris ya no funciona por lo que estaba viendo quién podría donarles una, ya que su hijo no los quería apoyar.

“Ahorita se le rompió la silla de ruedas al señor, no sé quién done sillas de ruedas, porque la verdad yo ya no tengo, ahorita trataron de llevarla a la República para que le soldaran ahí algo, pero no se puede” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Visiblemente afectada, Leticia Guajardo destacó que estaba bien si Poncho de Nigris ya no quería ver a su papá.

Sin embargo, él constantemente pregunta por Poncho de Nigris ya que él le prometió que jamás le faltaría nada.

“No pasa nada, si no quieres volver a ver a tú papá ni a nadie, no pasa nada. Pero tú papá nada más está pregunte y pregunte por ti, porque le dijiste muchas cosas positivas y que te voy a dar todo y ahí está pregunte y pregunte” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Leticia Guajardo destacó que ya le dijo al papá de Poncho de Nigris que se olvide de su hijo y ya verán como salen adelante.

Pero Leticia Guajardo reconoció que está atravesando un difícil momento y ya no puede con todo eso.

“Yo ya le dije ‘ya olvídate, ni modo’. Como sea salimos adelante no pasa nada, pero yo ya no puedo estar que no te quieran por eso” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Casi al borde del llanto, Leticia Guajardo reconoció que no ha sido perfecta, pero culpó a las redes sociales de haber perdido a Poncho de Nigris.

Y es que considera que por todo lo que ha dicho en las redes sociales Poncho de Nigris se alejó de ella, porque no entiende que lo que dice es sin querer.

“No somos perfectos como madres, eso de estar en las redes me ha causado muchos problemas últimamente, me han agarrado así de su payaso y ya me quedé sin Poncho y si me duele bastante porque Aldo también sabe que digo cosas, pero él comprende que no es adrede” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Leticia Guajardo le recuerda a Poncho de Nigris que fue al que más apoyó y ahora le da la espalda

Leticia Guajardo lamentó que nuevamente se encuentra alejada de Poncho de Nigris.

“Por eso voy a ser la peor madre del mundo, que no puedes hablarle. La vez pasada fue un año, luego nueve meses y ahora no sé cuánto tiempo” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Al borde del llanto, Leticia Guajardo recordó que fue a Poncho de Nigris a quién más apoyó y ahora él le da la espalda.

“Yo nunca pensé que iba a seguir con sus cosas y que iba a empezar a ponerse en ese plan, pero bueno un aplauso porque fue el más consentido Poncho, fue al que ayudé más hasta los 35 años, porque era el que estaba más, los otros eran unos cracs y ganaban mucho y él no, entonces yo siempre apoyándolo en todo, que no se le olvide” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Leticia Guajardo destacó que siempre estuvo al pendiente de Poncho de Nigris.

“Ya salió adelante cuando estaba en Big Brother y más o menos le iba, yo siempre estuve preocupada por él y estar al pendiente de él” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Sin embargo, Leticia Guajardo consideró que Poncho de Nigris se encuentra muy mal, pues consideró que su carácter ha cambiado mucho.

Incluso Leticia Guajardo consideró que Poncho de Nigris se está metiendo algo y por eso reacciona de esa manera.

“Está muy mal esas decisiones, Poncho está muy mal con su carácter de loco que trae, no sé que se estará poniendo, no se vale que te pongas así” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Leticia Guajardo le recordó a Poncho de Nigris que en realidad han sido los medios los que los han alejado.

“Realmente tú sabes como son los medios y como te están dando hate para todo y se están burlando de ti y a mí ya me agarraron obviamente” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris

Y es que Leticia Guajardo considera que han tomado lo que dice en sus redes sociales para hacer más grande su pelea con Poncho de Nigris, porque ella en realidad no da entrevistas.

“Que mala onda que te atrevas a decir que las personas como yo son de la peor, que dicen todo y la verdad me roban todo, nunca doy entrevistas” Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris