Mamá de Poncho de Nigris, Leticia Guajardo, sintió el “abrazo de Judas” al reencontrarse con su nuera Marcela Mistral

No es ningún secreto. Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, no soporta a Marcela Mistral.

Sin embargo, una vez y muy a la fuerza, Leticia Guajardo cumplió con la etiqueta de “buena mamá y suegra” al reencontrarse con Marcela Mistral, la esposa de su hijo, Poncho de Nigris.

Mediante el canal de YouTube, Lety Alegría, Leticia Guajardo reveló haberse encontrado con Marcela Mistral en un evento familiar al que no acudió Poncho de Nigris.

El reencuentro entre Leticia Guajardo, de 71 años, y Marcela Mistral, de 36 años, tuvo lugar en el bautizo de un sobrino de Poncho de Nigris, celebrado el 9 de mayo.

Evento al que no asistió el influencer de Monterrey, de 49 años, debido a que se encontraba grabando.

De acuerdo con doña Lety, al ver a su nuera no tuvo más remedio que responderle el “abrazo de judas” que ésta le dio como parte de su saludo.

Para su buena suerte, la convivencia duró segundos puesto que no se dirigieron la palabra.

“Llegó Marcela, porque fueron invitados Marcela y Poncho, y llegó Marcela, que Poncho no iba a poder porque estaba grabando, y llegó, y pues el abrazo de Judas estuvo muy bien. Todo muy bien, sin hablar, solamente un abrazo”

Leticia Guajardo no lo oculta. No quiere que Marcela Mistral esté en la vida de Poncho de Nigris.

Leticia Guajardo culpa a Marcela Mistral del distanciamiento de su familia ya que desde que apareció en la vida de Poncho de Nigris, su hijo la prioriza.

Por lo que doña Lety da por hecho que la influencer tiene manipulado a su hijo por lo que ha logrado que éste no quiera estar cerca de ella.

Poncho de Nigris está cansado de la toxicidad de su mamá Leticia Guajardo por lo que decidió alejarse de ella para no tener más problemas.

Por lo que el pasado 10 de mayo, Poncho de Nigris no contactó a Leticia Guajardo para felicitarla por el Día de las Madres.

Esto puso muy triste a doña Lety, quien esperaba una llamada a su hijo pues marcaría su añorada reconciliación.

“El día de las madres estuve muy deprimida. Lloré mucho porque no tuve la llamada de mi primogénito. El primer hombre de la familia Guajardo no me llamó para felicitarme”

Leticia Guajardo