A Poncho de Nigris -de 49 años de edad- no se le hizo andar con Angélica Vale por culpa de su mamá, Angélica María.

Cuenta el influencer que tuvo un breve romance con Angélica Vale, el cual no fue del agrado de Angélica María.

Poncho de Nigris revela que tuvo un romance con Angélica Vale

Fue en el reality Secretos de Parejas, donde Poncho de Nigris se sinceró con el fugaz amorío que sostuvo con Angélica Vale.

Mismo en el que, asegura el influencer, solo hubo uno que otro intercambio de besos.

Angélica Vale (@angelicavaleoriginal / Instagram )

Por lo que recordó Poncho de Nigirs, esto tuvo lugar durante el 2006, cuando Angélica Vale protagonizaba La Fea más Bella.

El influencer y la actriz se reencontraron algunas veces, pero todo acabó cuando Angélica María se “metió” entre ellos.

Impidiendo así el avance de la relación entre Angélica Vale y Poncho de Nigris.

“Yo fui fan de Angélica Vale. Y nos encontramos en un lugar y nos dimos muchos besos. Pues ya la mamá no la dejó salir conmigo que porque yo era un desmadre, pero no es cierto”. Poncho de Nigris

Angélica María habla del supuesto romance entre Poncho de Nigris y Angélica Vale

En exclusiva para Venga la Alegría, Angélica María dio respuesta a las declaraciones de Poncho de Nigris.

Al respecto, “La Novia de México” se mostró sorprendida, pues jamás se había enterado del supuesto romance que destapó el influencer.

“No, yo qué tengo que ver en la vida de mi hija”, expresó en primer lugar Angélica María.

Angélica María (Agencia México)

La actriz y cantante también bromeó al respecto, mencionando que le daba gusto si es que se llegaron a besar.

Y aunque admitió no tener nada en contra de Poncho de Nigris, aclaró que no fue por ella que la relación no se dio.

“Si no siguieron adelante, no fue por mí”, finalizó la mamá de Angélica Vale.

Las declaraciones de Poncho de Nigris han sacudido el escándalo en la farándula mexicana.

Tanto, que reporteros quisieron saber la versión de Angélica Vale, la otra parte en el supuesto romance.

Sin embargo, la actriz y comediante no se tomó a bien la pregunta de uno de los reporteros.