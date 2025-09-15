Mucho se dijo sobre una trampa que la producción de La Casa de los Famosos México había hecho en la primera temporada y ahora Poncho de Nigris de 49 años de edad, reveló que sí se dio cuenta.

Todo parece indicar que la producción buscaba que La Barby Juárez de 45 años de edad, pasara a la final de La Casa de los Famosos México, pero gracias a Poncho de Nigris no se logró.

Poncho de Nigris frustró el pase a la final de La Barby Juárez en La Casa de los Famosos México

Los últimos días en La Casa de los Famosos México temporada 1 estaban transcurriendo cuando Nicola Porcella de 37 años de edad, encontró el pase directo a la final en un último reto.

Sin embargo, las cámaras captaron que Poncho de Nigris le advirtió a Nicola Porcella que tomara la caja azul con el número 1, misma por la que se ‘peleó’ con La Barby Juárez.

¿Fraude? Ven que La Barby Juárez era la elegida para ser la primera finalista en La Casa de los Famosos México. (Especial)

Luego, al abrir la caja del reto en La Casa de los Famosos México, resultó que la elegida por Nicola Porcella tenía el boleto dorado como pase a la final del reality show.

Ahora, después de que pasaron dos temporadas más, Poncho de Nigris reveló que sí se dio cuenta de la trampa de la producción y decidió darle el pase a Nicola Porcella.

Según el influencer de Monterrey, “ese regalo número 1” únicamente pasaba en los comerciales, no cuando estaba la dinámica en vivo en el reality show.

Incluso, supo que se la pondrían a La Barby Juárez a su alcance para que la agarrara, pero Nicola Porcella se metió y hasta se la quitó de las manos al staff que ponía los regalos.

“Se lo quitó de las manos al que metía los regalos”. Poncho de Nigris, influencer.

Vi la ubicación de la barby y ese regalo número 1 Nadamas pasaba por las bandas en comerciales, ahí me di cuenta que era ese la salvación y le dije a Nicola es el 1 !! Le dije va a salir por el lado de la Barbie córrele rápido para que llegues primero. Se lo quito de las manos al… https://t.co/5pejNCg1kX — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 15, 2025

¿Trampa a Aldo Tamez de Nigris? A Poncho de Nigris no se la aplicaron en La Casa de los Famosos México, pero su sobrino la sufrió

A Poncho de Nigris no se le pudieron hacer trampa en La Casa de los Famosos México y le dio un pase a Nicola Porcella que era para La Barby Juárez, pero con su sobrino sí la habrían aplicado.

En la prueba de líder y por lo tanto de salvación, Aldo Tamez de Nigris tuvo desde el incio problemas con su caballo en La Casa de los Famosos México 2025.

Incluso, después se vio el enojo de Aldo Tamez de Nigris sobre lo que La Jefa aprobaba con El Guana en la prueba, “a mí me hicieron cambiar todo, no se vale”.

Ante esto, fans de La Casa de los Famosos México evidenciaron que la producción le ayudó a El Guana, siendo el sobrino de Poncho de Nigris una víctima más de la supuesta trampa de la producción.