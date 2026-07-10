Poncho de Nigris arremetió contra Salt Bae tras quejas de Aldo Támez de Nigris y lo llama “estafador”, incluso pide no acudir a su restaurante en la CDMX.

Tras la queja de Aldo Támez de Nigris por la costosa cuenta que pagó en el restaurante de Salt Bae, su tío salió en su defensa.

Poncho de Nigris explota contra Salt Bae y lo llama “estafador”

Durante un encuentro con medios, Poncho de Nigris dio su opinión sobre el restaurantero turco Salt Bae, tras las quejas en redes sociales de Aldo Támez de Nigris.

Poncho de Nigris asegura que Salt Bae es un estafador y que se aprovecha de los comensales mexicanos que acuden a su restaurante.

“Yo lo que creo es que ese turco es un estafador y engaña a los mexicanos, ya lo corrieron de todas partes” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris, influencer. (YouTube/@PonchoDeNigrisOficial / Tomada de video)

“Es un chafirulo de lo peor”, expresó Poncho de Nigris, quien también criticó a quienes visitan Nusr-Et, el restaurante de Salt Bae.

Incluso, el conductor dice que “puro buchón” va al restaurante de Salt Bae, con la intención de presumir en redes sociales.

Las críticas de Poncho de Nigris siguieron y asegura que han corrido de otros países a Salt Bae.

“Es un estafador ese vato, por eso lo corrieron de todas partes. Les está robando, la carne sabe igual” Poncho de Nigris

Poncho de Nigris asegura que Aldo Tamez de Nigris aprendió tras ser “estafado”

El pasado 28 de junio, Aldo Támez de Nigris compartió un video para contar su experiencia en el restaurante Nusr-Et de Salt Bae.

Aldo Támez de Nigris asegurpo que el chef le mencionó que solo les cobrarían las bebidas y al final tuvo que pagar una cuenta de casi 40 mil pesos.

El video del influencer se volvió viral y Poncho de Nigris comentó la publicación de su sobrino, mencionando que aprendería una lección de esta experiencia.

“Por alguna razón ya pasó de moda y lo vetaron del Mundial. Pero todo sirve de experiencia para no volver a caer (…) Aprendizaje, todo suma. Se aprende o se gana, nunca se pierde” Poncho de Nigris

Los seguidores de Aldo Támez de Nigris concordaron con Poncho de Nigris y aseguraron que el influencer no volvería a caer en este tipo de situaciones.

Por otro lado, Aldo Támez de Nigris no reveló si Salt Bae trató de contactarse con él de nuevo tras viralizarse su video en Instagram.