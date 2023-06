Poncho de Nigris enfrenta a Marcela Mistral con Marie Claire Harp por polémico comentario en La casa de los famosos México y esto fue lo que se dijeron.

Pese a que ya salió de La casa de los famosos México, Marie Claire Harp -de 29 años de edad- sigue causando gran controversia por sus declaraciones en contra de Poncho de Nigris.

Marie Claire Harp tachó a Poncho de Nigris - de 47 años de edad- de machista y misógino, además puntualizó que La casa de los famosos México era su último proyecto pues tenía casi 50 años.

Estas palabras molestaron a Marcela Mistral -de 34 años de edad- quien de inmediato mostró su apoyo a Poncho de Nigris a través de sus redes sociales.

Pero eso no es todo ya que además viajó para poderse enfrentar a Marcela Mistral y de esta manera defender a Poncho de Nigris de todos los ataques en La casa de los famosos México.

Marcela Mistral y Poncho de Nigris (@musamistral / Instagram)

Marcela Mistral se enfrenta a Marie Claire Harp por Poncho de Nigris

A una semana del estreno de La casa de los famosos México, la polémica ya se desató. No solo con los integrantes del reality, sino afuera también se han vivido momentos de tensión.

Tras convertirse en la primera eliminada de La casa de los famosos México, Marie Claire Harp arremetió en contra de Poncho de Nigris por como la había tratado dentro del reality.

Las palabras de Marie Claire Harp causaron gran controversia que incluso la esposa de Poncho de Nigris reaccionó a través de sus redes sociales pidiendo ayuda a los seguidores del influencer para que le echaran porras.

Sin embargo, eso no fue todo y es que Marcela Mistral viajó a la Ciudad de México para enfrentarse a Marie Claire Harp y defender a Poncho de Nigris.

Marcela Mistral puntualizó que no tenía la intención de agredir ni atacar a nadie, pero puntualizó que iba a darle voz a Poncho de Nigris porque en esos momentos no se podía defender porque está en La casa de los famosos México.

“Gracias por la oportunidad de réplica. No vengo en son de ataque, no vengo a agredir ni a ponerme en una posición incómoda porque soy una dama. Vengo a darle la voz a alguien que no se puede defender” Marcela Mistral

En su intervención, Marcela Mistral consideró que las palabras de Marie Claire Harp estaban fuera de lugar y no mostraron ninguna educación.

“Estoy en contra, fue algo fuera de lugar. Falto y nulo de educación. Se cometió un error grande al no tener la cabeza fría” Marcela Mistral

Sobre las acusaciones de Marie Claire Harp de que Poncho de Nigris es misógino y machista, Marcela Mistral puntualizó que ella jamás vio que su esposo se comportará así en La casa de los famosos México.

“Creo que tuvieron una estrategia, como un plan b, en decir que iban a manifestar ciertos adjetivos calificativos a él, tratar de desprestigiarlo como persona. Yo jamás vi un ataque de lo que a él se le calificó como machista o misógino, yo solo vi que él no quiso seguirle la corriente a quien no quiere” Marcela Mistral

Visiblemente molesta, Marcela Mistral reprochó que Marie Claire Harp se haya referido a la edad de su esposo y a su trayectoria, pues considera que es un hombre exitoso que se ha mantenido vigente por más de 20 años.

En su discurso Marcela Mistral puntualizó que afortunadamente Poncho de Nigris tiene mucho trabajo y por eso no lo ve muy seguido.

“Estoy ofendida. Mi marido ha trascendido y se ha mantenido vigente por más de 22 años. Mi marido es exitoso, pleno, realizado y ha hecho lo que ha querido con su vida. Ninguna de las cuestiones que ayer se promulgaron por parte tuya son reales” Marcela Mistral

Marcela Mistral le pidió a Marie Claire Harp que recapacitará pues ella reprueba que una mujer ataque a otro hombre solo porque su actitud no le favoreció.

“Recapacites y puedas tratar de darle reversa a todo el ataque que ha surgido. No tengo el gusto de conocerte. Repruebo y no normalizo el hecho de que una mujer pueda ejercer este tipo de violencia solamente porque no convino su actitud a tu beneficio” Marcela Mistral

Así le respondió Marie Claire Harp a Marcela Mistral luego de su defensa a Poncho de Nigirs

Tras las palabras de Marcela Mistral, Marie Claire Harp puntualizó que no tenía nada que decirle y que aplaudía su valentía al defender a su hombre.

Marie Claire Harp dejó en claro que no quiere realizar una campaña de desprestigio y simplemente al salir se dio cuenta que Poncho de Nigris mostró una cara completamente diferente.

“No tengo nada qué decirte, admiro la valentía que tienes al venir a defender a tu hombre. Sin embargo, yo sentí eso hacia él y mi intención no es hacer una campaña para desprestigiarlo. Dentro de la casa mostró una cara totalmente diferente y al salir me di cuenta. No tengo por qué seguir con declaraciones hacia él” Marie Claire Harp

Sobre su comentario de la edad de Poncho de Nigris, Marie Claire Harp expresó que fue porque él se había referido en varias ocasiones a las nuevas generaciones y ella se sintió aludida.

“Gracias a Dios contamos con la transmisión 24/7 donde pueden ver que él hacía referencia a las nuevas generaciones, que no saben cómo trabajar, que no tienen estabilidad emocional. Y a aesar de no tener 18 años, soy una persona emergente en el medio, me sentí aludida” Marie Claire Harp

Le llegó respaldo a @_PonchoDeNigris directamente desde el Cerro de la Silla... ¡La réplica de Marcela se puso fuerte! 😱



Acompáñanos en la gala de #LaCasaDeLosFamososMx por @MiCanal5 pic.twitter.com/YBL5461xiU — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 14, 2023

¿Qué dijo Marie Claire Harp a Poncho de Nigris que le causó un enfrentamiento con Marcela Mistral?

Al salir de La casa de los famosos México, Marie Claire Harp le envió un mensaje a Poncho de Nigris frente a todos sus compañeros.

Marie Claire Harp le señaló a Poncho de Nigris que esperaba que ganará pues era el último proyecto profesional que tenía.

“Ponchito, tú sabes quién eres, te estamos esperando aquí afuera. Espero que ganes porque es tú último proyecto profesional, tienes casi 50 años y esto no es lo que pasó hace 20 años” Marie Claire Harp

Además Marie Claire Harp tachó de misógino y machista a Poncho de Nigris por la manera en al que se refería a las mujeres.

“Es nueva generación, acuérdate, a las mujeres no se les trata como las tratas tú, las mujeres pueden estar encima de ti cuando les de la gana. Pero te quiero, Poncho” Marie Claire Harp

Poncho de Nigris solo se limitó a decir: “Las abejas no le dan explicaciones a las moscas, porque la miel es mejor que la caca”.