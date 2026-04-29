Shakira se pronunció tras la muerte de trabajador durante el montaje del concierto que ofrecerá en Río de Janeiro, Brasil el sábado 2 de mayo.

El pasado domingo 26 de abril murió Gabriel de Jesús Firmino, trabajador de 28 años, mientras ayudaba a montar el escenario para el show de la colombiana.

Shakira lamenta muerte de trabajador durante el montaje de su escenario

La muerte de un trabajador durante el montaje del escenario para el concierto de Shakira en Brasil, conmocionó a sus fans.

Shakira expresó que estaba profundamente triste por la muerte de Gabriel de Jesús Firmino y envió sus condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo.

“Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos” Shakira

Shakira ofreció su penúltimo concierto en la CDMX en el estadio GNP Seguros. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

La muerte del trabajador ensombreció el concierto de Shakira en Río de Janeiro, el cual prometía ser uno de los más importantes del año.

Este es el segundo percance que se registra previo al concierto de Shakira en Copacabana, pues recientemente localizaron un explosivo en la zona donde será su show.

Esto se sabe de la muerte del trabajador en montaje del escenario de Shakira

Gabriel de Jesús Firmino era técnico seguridad y se encontraba laborando en el montaje del escenario para el concierto de Shakira en Copacabana.

El trabajador murió tras ser golpeado por una estructura del montaje que se desplomó.

El joven quedó aplastado de las extremidades inferiores y recibió primeros auxilios en el lugar, pero murió de camino al hospital.

La policía civil de Río de Janeiro abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Gabriel de Jesús Firminino.

Shakira, cantante y compositora de Colombia (Ig: @shakira)

Fans de Shakira agradecieron que se hay pronunciado por la muerte del trabajador y esperan que le dedique unas palabras durante su concierto.

El concierto gratuito de Shakira se realizará en la playa de Copacabana y se espera que rompa el récord de asistencias de Lady Gaga, quien reunió más de 2 millones de personas en 2025.