Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y el resto de la Dinastía Aguilar darán un concierto gratuito en el centro de Guadalajara por los festejos del Grito de Independencia 2025.

Tras la noticia, ciudadanos jaliscienses lanzaron una petición en change.org para que Pepe Aguilar e hijos no se den cita en el marco de esta celebración.

Más de 200 mil firmas para que Ángela Aguilar no se presente en el Grito de Independencia 2025 de Guadalajara

"No a la presentación de los Aguilar en Grito de Independencia en Guadalajara" es el nombre con el que se puede localizar a la petición de change.org

Misma que, horas antes de la celebración del Grito de Independencia 2025 en Guadalajara, ha recaudado más de 200 mil firmas.

Jaliscienses se van contra Ángela Aguilar y el resto de la dinastía para el Grito de Independencia 2025 (Captura de oantalla)

Las exigencias del público de Guadalajara ante la presentación gratuita de Ángela Aguilar y compañía se pueden leer en change.org y son las siguientes:

Cancelar la presentación de los Aguilar en el Grito de Independencia de Guadalajara

Evitar que se usen recursos públicos para promover artistas que discriminan y dividen a la comunidad migrante mexicana y que no son ejemplo de valores positivos para las familias y juventudes

Dar prioridad a talentos locales y nacionales que sí representen la unidad, la dignidad y los valores de nuestro pueblo

Como se puede apreciar, hay una fuerte presión en la organización del Grito de Independencia 2025.

En resumen han sido todas las polémicas de los miembros de la Dinastía Aguilar las que siembran los inicios de esta petición.

¿Cancelados? Dinastía Aguilar se presentará en Guadalajara pese a petición

Pese al alcance que ha tenido esta petición contra Ángela Aguilar y familia, el concierto gratuito sigue en pie.

Pues ninguna fuente por parte de la familia ha salido a comunicar que la presentación haya sido cancelada ni mucho menos.

La actuación de la Dinastía Aguilar está prevista para las 9:20 de la noche, inmediatamente después de que concluya la ceremonia oficial del Grito de Independencia 2025, la cual se llevará a cabo en el balcón del Palacio de Gobierno.